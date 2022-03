Kehlani y Justin Bieber vuelven a unirse desde que alanzaran el pasado 2020, ‘Get Me’. Ahora los papeles cambian, y es el artista canadiense quien se une a ella para lanzar, ‘Up at night’.

Desde hace unos años, la carrera de Justin Bieber conforma un círculo de talento en el que entran y salen cantantes, compositores, productores de primer nivel al que, ayudan al canadiense en sus propias producciones musicales, aunque en este caso se ha tornado la situación.

Y este podría ser perfectamente el caso de Kehlani. En los próximos días, va a estrenar la colaboración con la que el canadiense le devuelve su dueto de ‘Get me’. Por lo tanto, ha tenido la oportunidad de volver a trabajar juntos en un tema.

Esta nueva colaboración, ‘Up at night’, formará parte del nuevo proyecto musical de la intérprete. De esta manera, con un medio tempo con toques de R&B, expresa lo que esa persona especial puede llegar a provocar en ti y la compatibilidad que tenéis.

Asimismo, esta nueva colaboración formará parte del nuevo proyecto musical que está orquestando la artista. Un trabajo que recogerá el testigo de ‘It was good until it wasn’t’, tema que publicó hace un par de años.

Aprovechando la ocasión, Kehlani ha decidido tirar la casa por la ventana, y por si os parecía poco, la artista se ha vestido de cuero rojo de la cabeza a los pies, dejando claro que estar despierto de madrugada, tiene un doble sentido. Al menos no tendremos que estar demasiado tiempo ansiando el estreno de esta nueva colaboración, en la que ambos solistas han confirmado a través de sus redes sociales que verá la luz el próximo miércoles 30 de marzo.

La misma ruta seguirá su próximo disco, que bajo el título de ‘Blue water road’, estará disponible en todas las plataformas a partir del 29 de abril. Ahora solo nos queda esperar a descubrir si volverán a impresionarnos como ya hicieron con ‘Get me’.