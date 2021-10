Kanye West se plantea deshacerse de su rancho. El polémico rapero estadounidense ha encontrado, durante los últimos años, un refugio en el rancho que posee en el estado de Wyoming, en Estados Unidos. Sin embargo, parece que ha llegado el momento de deshacerse de él.

El rapero se refugió en este lugar durante los primeros meses de la pandemia, y también durante su ruptura con Kim Kardashian, pero ahora parece que se ha cansado de este sitio y pretende deshacerse de él. Aunque no a cualquier precio.

Tal y como ha informado la revista ‘People’, Kanye West pretende vender su rancho a un precio de 11 millones de dólares. Una cantidad no al alcance de todos los bolsillos, pero con un precio inferior al que él desembolsó para hacerse con la finca.

Kanye West’s Wyoming ranch is now on the market for $11 Million 👀 pic.twitter.com/Q9IkW5224u

— Daily Loud (@DailyLoud) October 11, 2021