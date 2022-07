El pasado 10 de junio Justin Bieber anunció que se veía obligado a cancelar algunos de sus conciertos tras sufrir una parálisis facial. A través de su cuenta de Instagram, el artista canadiense publicó un vídeo mostrando su rostro y explicando lo que le ocurría.

«Como pueden ver, este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír en este lado de mi cara. Hay una parálisis completa en el centro de mi rostro. Esto es bastante serio, como pueden ver. Ojalá no fuera así. Para aquellos frustrados por la cancelación de los próximos shows, obviamente soy físicamente incapaz de hacerlo», explicaba.

Poco a poco, Justin Bieber se va recuperando de las secuelas y esta misma semana se han vuelto virales unas imágenes del artista disfrutando de un día en la playa junto a su mujer, la modelo estadounidense Hailey Baldwin. «No podéis entender lo feliz que estoy. Justin Bieber puede volver a sonreír», se puede leer en uno de los comentarios sobre el artista que han inundado Twitter.

Justin Bieber sorrindo

Justin Bieber dando língua

AAAAAAAAAAAAAAAAAAH pic.twitter.com/yzHzncTUOU — RENATA (@iconebiebers) July 6, 2022

Por otro lado, unos días después del anuncio del cantante, fue su mujer, Hailey Baldwin, la que dio detalles sobre la evolución de su marido en un programa de televisión: «Está mejorando cada día. Se siente mucho mejor. Fue una situación muy aterradora, pero va a estar totalmente bien», explicó la modelo.

Cabe recordar que el artista tiene pendiente retomar el Justice World Tour el próximo 31 de julio en Lucca (Italia) dentro del SUMMER FESTIVAL LUCCA. «Hemos trabajado duro para crear el mejor espectáculo que hemos hecho nunca, y estamos ansiosos por compartirlo con fans de todo el mundo, ¡nos vemos pronto!», escribió el artista en sus redes sociales sobre su nueva gira mundial, la cual está deseando retomar.