Justin Bieber cancela sus actuaciones de junio y parte de las de julio

Justin Bieber anunciaba la semana pasada la cancelación de algunos de sus conciertos después de sufrir una parálisis facial provocada por un virus. El cantante publicó un vídeo en su cuenta de Instagram explicando que le habían diagnosticado el síndrome de Ramsay Hunt, mostrando cómo este le había afectado a la movilidad de su rostro.

Ahora, el artista canadiense, de 28 años, ha anunciado que ha tomado la decisión de cancelar por el momento también el resto de conciertos que tenía programados en Estados Unidos. “En vista del proceso de recuperación de Justin, los espectáculos restantes de la gira Justice Tour en EE UU programados para junio y principios de julio se pospondrán”, se puede leer en el comunicado publicado en la cuenta oficial de la gira.

En cuanto al estado de salud del cantante, apuntan que “sigue recibiendo la mejor atención médica posible” y que se muestra “optimista sobre su recuperación y está ansioso por volver a los escenarios y actuar para sus fans en el extranjero a finales de verano”.

“Con gran pesar, nos entristece hacer este anuncio sobre el #justicetour. Te enviamos mucho amor y oraciones para una pronta recuperación . Siempre estamos aquí animándote”, se lee en el pie de foto de la publicación de la gira de Justin Bieber, donde también indican que los detalles de las fechas reprogramadas en Estados Unidos se harán públicos en breve.

El artista canadiense habló por primera vez de su diagnóstico el pasado 10 de junio. Lo hizo en un vídeo en el que explicaba las dificultades de movimiento que tenía en el lado derecho de su rostro: solo podía sonreír con un lado de la boca, su ojo no parpadeaba y apuntaba que la parálisis también le había afectado al oído.

“Como probablemente podáis ver en mi cara, tengo un síndrome llamado Ramsay Hunt. Este virus ataca el nervio en mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis”, comentó. “Este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que tengo una parálisis completa en este lado de mi cara”, explicaba Justin.