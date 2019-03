Justin Bieber no soporta la idea de ver a Selena Gomez con otra pareja

Justin Bieber no soporta que Selena Gomez haya podido rehacer su vida

Justin Bieber y Selena Gomez vuelven a estar en boca de todos y no por que hayan sacado nuevos temas. El cantante canadiense no está pasando por su mejor momento y mucho menos después de descubrir que la que fuera su pareja, Selena Gomez, podría tener un nuevo romance. Desde que Selena saliera de un centro de rehabilitación el pasado mes de diciembre, muchos han sido los rumores que le han emparejado con diferentes artistas.

La actriz, que ya está más que recuperada y que asegura haber olvidado a Justin Bieber, podría haber empezado una relación con Zac Efron. El detonante de estas sospechas fue cuando el pasado 14 de febrero, el actor de ‘High School Musical’ publicó una foto de una rosa en su cuenta de Instagram y, un día más tarde, Selena publicó una fotografía de una rosa que le habrían regalado. Fue entonces cuando el intérprete de ‘Never say never’ comenzó a atar cabos y, según afirman fuentes cercanas, ‘eso le destrozó’.

Además, hace unos días Justin Bieber hizo una publicación en su cuenta de Instagram que ha dejado muy preocupados a todos. “Solo quería manteneros informados un poco, espero que lo que yo estoy pasando resuene en ustedes. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado por eso, solo quería pediros que recéis por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, gracias”, escribió.

Parece ser que el hecho de que el cantante haya descubierto que Selena Gomez ha rehecho su vida le ha fastidiado mucho pues, aunque él no lo ha admitido, su entorno asegura que sigue muy enamorado de la intérprete de ‘Wolves’.

Además, Justin Bieber también está envuelto en rumores sobre un posible divorcio. Bieber, quien se casó hace unos meses en secreto con la modelo Hailey Baldwin, podría estar a punto de divorciarse tras conocer su pareja los sentimientos que tiene el cantante hacia Selena.

Al parecer, Baldwin se habría enterado que, mientras Selena Gomez no pasaba por un buen momento, Bieber estuvo yendo a su casa para preocuparse por su estado de salud a escondidas de ella. Por eso mismo, la modelo podría habría estallado y decidido poner punto y final a esta relación.