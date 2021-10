Justin Bieber ha sido engañado por un imitador de Tom Cruise. Y es que, no es muy difícil. Hoy en día los imitadores de actores tienen cada vez más técnicas para parecerse al famoso al que emulan y junto a la tecnología, el parecido es asombroso. Una técnica que utiliza Miles Fisher, el doble de Tom Cruise, que junto al deepfake logra un parecido de lo más realista.

Al parecer, el imitador publicó el pasado mes de agosto un vídeo en el que aparecía tocando la guitarra y cantando. Una publicación que subió a su cuenta de TikTok, medio donde ha compartido varios videos utilizando este cambio de cara por ordenador. Una «trampa» en la que ha caído el mismísimo Justin Bieber, quien no ha dudado en felicitarlo por sus buenas habilidades tocando la guitarra.

«Estoy impresionado con tus habilidades con la guitarra», escribió el artista canadiense. Una felicitación que acompañó junto a un video realizando una cover del tema que supuestamente había interpretado su amigo Cruise. Sin embargo, parece ser que sus fans le avisaron al respecto, por lo que el artista no dudó en hablar de ello.

«¿Ese no es el Tom Cruise de verdad? Oh, vale, aun así es divertidísimo», escribió el joven en sus stories de Instagram. Unas declaraciones con las que Bieber demostraba que se había tomado con humor la «trampa» de Miles Fisher, y no es para menos. El parecido con el verdadero Tom Cruise es tanto que llega a perturbar. Sin lugar a duda, este pequeño «engaño» se ha convertido en uno de los momentos más divertidos de todo Internet en las últimas horas.

So #JustinBieber really tought that this deep fake (which is going around for a while and doesn’t even look realistic) is actually #TomCruise. I mean, come on 🤨🤔. pic.twitter.com/9refS3rCIc

— Tom Cruise News (@TCNews62) October 7, 2021