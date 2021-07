En varias ocasiones se ha podido ver cómo la fama ha afectado a Justin Bieber en su vida íntima y personal. Desde bien pequeño el canadiense se convirtió en un ídolo de masas a nivel mundial con todo lo que ello conlleva, desde increíbles ventajas hasta terribles consecuencias. En esta ocasión, el artista se ha visto con la obligación de llamar la atención a sus fans, una vez más.

Al volver a casa, Justin Bieber se topaba con un grupo de seguidoras que esperaban su regreso para abrazar y tomarse una foto con su ídolo. La paciencia del artista se ha acabado en el instante que ha visto el panorama y no lo ha dejado pasar. Con un rostro serio, el cantante se acercaba a sus seguidores para intentar que se pusieran en su lugar por un momento e intentasen comprenderle.

it’s embarrassing he even had to ask that pic.twitter.com/DvufoKkOwT — h 🍊 loves jeanne (@70SNEWANGEL) June 28, 2021

“Yo te escucho, yo te escucho. Pero esta es mi casa, sabes lo que esto significa, aquí es donde yo vivo. Y no me gusta que estéis aquí. Podéis estar en cualquier sitio pero, ¿en mi casa? ¿y quieres relajarte? Este es mi espacio para hacerlo. Así que agradecería que me dejaran hacer eso”, les ha dicho Justin directamente a todos los que estaban en la puerta de su casa de Booklyn, Nueva York, donde vive con su esposa Hailey Baldwin.

Tras transmitirle el mensaje y dejar clara su postura, una chica le preguntó si podía darle un abrazo pero el cantante, al comprobar que no había escuchado o entendido nada de lo que había dicho, declinó la propuesta con una expresión en su cara que dice todo lo que podía estar pensando en ese momento y accedió al interior del domicilio.

No es la primera vez que Justin Bieber se encuentra con situaciones desagradables, pero en esta ocasión ha sabido gestionarlo de la mejor manera posible. Las redes sociales han aplaudido la empatía y cordura que tuvo el canadiense en ese momento. No es raro ver al artista perder los nervios ante situaciones que no puede controlar, por eso sus seguidores han agradecido el saber estar y el respeto.