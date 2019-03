Justin Bieber ha decidido alejarse definitivamente de Selena Gomez

Justin Bieber ha tomado una complicada decisión: Alejarse de Selena Gomez

Es evidente que Justin Bieber no está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel personal. Ha decidido darse un respiro de la industria musical para centrarse mucho más en su día a día. Recientemente reconoció que sufre una fuerte y dura depresión, por lo que está intentando afrontarla de la mejor manera posible.

Una de las personas que ha decidido no dejarle ni un solo momento es su mujer, Hailey Baldwin. El pasado año 2018 decidió retomar su relación con ella, comprometerse y, posteriormente, casarse. Con lo cual, ha sido un año verdaderamente completo de principio a fin. ¡Pero hubo algo más en ese 2018!

O más bien “alguien”. Una de las personas que marcó ese año fue Selena Gomez. Tras lo sucedido con su trasplante de riñón, Justin Bieber decidió dejar a un lado el orgullo para acercarse a ella una vez más. Tanto fue así que quisieron retomar, una vez más, su relación sentimental. Algo que parecía impensable, volvió a suceder.

Pero toda esa situación quedó definitivamente en el pasado. Tras la confesión pública de la depresión de Justin Bieber, él ha querido tomar una decisión que marcará un antes y un después en el desarrollo de su vida personal. ¿Qué paso ha querido dar? Alejarse, de manera definitiva, de Selena Gomez. ¡Lo que lees!

El cantante de ‘Let me love you’ lo tiene más claro que nunca. Siempre tendrá un cariño especial a Selena Gomez, pero reconoce que es lo mejor para los dos. De hecho, tiene claro que es una forma preventiva para ser completamente fiel y guardarle el debido respeto a su mujer, Hailey Baldwin. ¡Lo que lees!

De hecho, el artista canadiense ha reconocido que no ha vuelto a ponerse en contacto con Selena Gomez. Por lo que, después de esta decisión, parece que no volverá a hacerlo en un futuro cercano. ¿Durará mucho este deseo de Justin Bieber? O, por el contrario, ¿caerá en la tentación de volver a hablar a su ex pareja?