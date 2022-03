Telecinco calienta motores ante la emisión de la próxima edición de su reality estrella. La cadena principal de Mediaset ya está preparando la nueva edición de ‘Supervivientes’, y varios medios ya se han hecho eco de algunos de los supuestos participantes que podrían convivir en Honduras, entre ellos, Julia Janeiro.

En el último año, Julia Janeiro ha pasado de ser una persona anónima, a convertirse en uno de los rostros más mediáticos del momento. Tras cumplir la mayoría de edad, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario no ha dejado de protagonizar titulares estos meses, y ‘Supervivientes 2022’ podría ser su salto definitivo al mundo de la televisión.

No obstante, aunque no se ha confirmado si la joven ha recibido la oferta de participar en el reality de Telecinco, ella misma se ha encargado de despejar todas las dudas, después de que varios medios publicasen la noticia sobre su posible participación.

A través de su cuenta de Instagram, Julia Janeiro ha contestado a una serie de preguntas realizadas por sus seguidores, y en una de ellas ha dejado claro si piensa o no participar en ‘Supervivientes. La joven no ha podido ser más clara, cerrando cualquier puerta a este o a cualquier reality de Telecinco.

Su respuesta ha sido un “no” rotundo. Pero la cosa no se ha quedado ahí, Julia Janeiro ha dejado clara la razón por la que participar en este tipo de programas no entra ni entrará dentro de sus planes: “nunca, no me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie”.

A pesar de que la hija de Jesulín de Ubrique si que ha hecho algún trabajo como ‘influencer’ a través de Instagram, parece que Julia no tiene pensado dar el salto a la televisión, ni a corto ni a largo plazo. Un salto que sí que han dado hijas de otros rostros muy conocidos de nuestro país, como Isa Pantoja, Gloria Camila o Rocío Flores.