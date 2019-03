Un protagonista de 'Juego de Tronos' nos acerca a esta teoría sobre el final

La teorías acerca del final de ‘Juego de Tronos’ nos están inundando, han invadido las redes sociales y se han convertido en uno de los temas más comentados día a día. Incluso los propios actores de la serie de HBO se atreven a mojarse acerca de estas predicciones, llegando a revelar detalles que pueden indicarnos si estamos en lo cierto o no.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido recientemente con Joe Dempsie, actor que da vida a Gendry en la ficción, quien ha hablado de este esperado final en una entrevista concedida a Men’s Health. El intérprete ha revelado que estaba deseando saber si la trama de la identidad de su madre tenía importancia de cara al desenlace o no.

“Estaba intrigado por lo que eso pudiera significar, y qué impacto podía tener en la influencia política de Gendry”, comentaba Dempie en la ya mencionada entrevista, donde ha remarcado que, tal y como comenta en su primera aparición, su personaje sólo recuerda que su madre le cantaba y que era rubia, dos datos que nos pueden invitar a pensar en alguien en concreto.

Sabemos casi a ciencia cierta que Gendry es hijo de Robert Baratheon, por lo que esa mujer rubia de la vida del que fuera rey puede ser Cersei Lannister, su esposa. Aunque esto puede llegar a sorprender, tendría cierto sentido, ya que tendría un impacto en el poder político del herrero. Pero, ¿hasta qué punto puede ser factible esta teoría?

Quienes se adscriben a ella se apoyan en una de las primeras conversaciones entre Catelyn Stark y Cersei Lannister, allá por el segundo capítulo de la primera temporada de ‘Juego de Tronos’. Allí, la reina le confiesa a la señora de Invernalia que una vez perdió a un hijo, poco después de su nacimiento, y que era una bebé con el pelo moreno.

Para los seguidores de esta teoría, ese bebé que perdió Cersei no era otro que Gendry, que o bien le fue arrebatado o bien fue rechazado por ella, al ser hijo de Robert Baratheon y no de su hermano y amante Jaime Lannister. Lo único que no cuadraría aquí, como es lógico, es que el bueno de Gendry recordara algunos rasgos de su madre, ya que la reina asegura haberlo perdido cuando era un recién nacido.

Sea como fuere, se viene hablando de que el papel de Gendry en el final de ‘Juego de Tronos’ será importante y que pasará de lo meramente anecdótico, por lo que no nos extrañaría encontrarnos con un descubrimiento de este tipo.