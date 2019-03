El presentador de '¡Boom!' formará parte de los directos de ‘La Voz’

‘La Voz’ llega a su tercera fase y con ello se acerca la final. Este miércoles 20 de marzo comenzarán los directos del concurso de Atresmedia. En la nueva etapa del concurso, los 16 concursantes que forman los equipos de Antonio Orozco, Luis Fonsi, Paulina Rubio y Pablo López, lucharan en solitario para convertirse en el ganador de esta edición de ‘La Voz España’.

Poco a poco se van desvelando detalles que aún no se conocían de esta fase de ‘La Voz’, la última novedad es que Eva González no estará sola presentando, sino que tendrá la ayuda de Juanra Bonet, que desde Backstage, el presentador estará conociendo las sensaciones de los talents y quitándoles los nervios antes de salir al escenario. El presentador de ‘¡Boom!’ ya había sido confirmado para co presentar ‘La Voz Kids’ junto a Eva, pero con su nueva confirmación para los directos de ‘La Voz’ afianza aún más su relación con Atresmedia, que cada vez le da más espacio televisivo al presentador.

Y lo mejor: NO CANTO. https://t.co/azU3lamkco — Juan Ramón Bonet (@ElBonet) 13 de marzo de 2019

Aun así, Eva González, seguirá llevando el peso del programa también en esta última fase. La modelo y presentadora ha sido una de las grandes incorporaciones y apuestas de esta temporada de Atresmedia, y de momento está dando muy buenos resultados a la cadena con su trabajo en ‘La Voz’. Juanra Bonet “tendrá un papel de interacción con los concursantes utilizando su particular sentido del humor” según ha explicado Antena 3 en un comunicado tras conocerse la incorporación del presentador catalán al talent.

Algunos seguidores se han preguntado si el presentador dejará aparcado su trabajo en ‘¡Boom!’ durante este periodo. Pero Juanra Bonet no dejará el programa de las tardes de Antena 3 con el que se hizo tan conocido hace ya unos años. El presentador compatibilizará las grabaciones de ‘¡Boom!’ con su trabajo en los directos de ‘La Voz España’.