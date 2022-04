Supervivientes, el programa de Telecinco que vuelve este jueves 21 de abril por la noche, siempre nos regala la presencia de concursantes que estaban algo desaparecidos. Este año participa Juan Muñoz, de Cruz y Raya, la otra mitad del conocido dúo cómico que vivió días de gloria hace algunas décadas, junto a José Mota. Envuelto en rumores sobre sus problemas económicos y de adicción, ha contado su verdad.

Seguramente (y esperamos) que sea un tema que el actor pueda explicar también en el programa en el que va a participar, Juan Muñoz dio unas declaraciones sobre su vida en la revista Pronto.

La verdad sobre los problemas económicos y de adicción de Juan Muñoz

Hace unos meses, han salido algunas voces que aseguraban que el actor tenía deudas y arrastraba problemas de adicción. Fue Luis Alvero, director de un programa de Youtube y ex amigo de Juan, que fue al programa Sálvame para hacer tales declaraciones.

Ahora que Juan volverá a estar en boga de todos, gracias a Supervivientes, el propio protagonista ha concedido una entrevista a la revista Pronto, en la que explica su verdad.

El cómico asegura que no está arruinado ni tampoco tiene adicciones. A su vez, explica que la relación con su hijo es buena, acallando así las malas lenguas que le atribuían una mala vida desde hacía años. “En los años 90 hice demasiado el borrico, pero aquella etapa tan mala pasó a la historia. Corregí mis errores y me he convertido en una persona sana y tranquila».

Juan Muñoz se ha mostrado muy molesto por esas voces que han salido en diversos programas de televisión hablando de su vida. Además relata que lleva una vida sana, que ni fuma y que sigue trabajando.

Sobre Luis Alvero, su ex amigo, ha declarado que es posible que le demande por todas las cosas que ha dicho de él. “Es un estafador, chantajista profesional y un mentiroso», ha dicho refiriéndose a Luis Alvero en su entrevista en Pronto.

Al parecer, Alvero le llamó para hacerle una entrevista en un canal de radio por Internet, a la que Muñoz accedió porque allí trabajaba su novia actual. Respecto a su hijo, el actor ha comentado que mantienen una buena relación y que actualmente no vive con él porque se ha independizado. “Ángel cumplirá 30 años en septiembre”, según relata el actor.

Esta noche lo veremos, junto al resto de concursantes, en Supervivientes, y le deseamos una fructífera aventura en Honduras.