Juan Muñoz: las consecuencias económicas de su abandono en ‘Supervivientes 2022’

El pasado domingo, Juan Muñoz decidió abandonar ‘Supervivientes 2022’ de manera voluntaria. El concursante había pedido en varias ocasiones su expulsión y al ver cómo la audiencia le dejaba una semana más en el palafito, decidió terminar su andadura por el reality de Telecinco.

Nada más conocer la decisión de los espectadores, Juan Muñoz se derrumbó y decidió abandonar voluntariamente. «Yo entré y pensé que podría, pero no puedo. No estoy con fuerzas, no estoy bien y psicológicamente esto me está afectando y no puedo. Mi salud es lo primero», confesó el concursante, alegando que la experiencia le estaba pasando factura.

El concursante aseguró que no podía más y que no entendía por que los espectadores le castigaban de esa manera. «Yo ya lo he dado todo como superviviente, esta experiencia no es para mí». Acto seguido, cogió su saco y abandonó ‘Playa Parásito’ junto a Desy.

Tras conocer la decisión del humorista, Ion Aramendi advirtió al concursante de que su abandonó tendría consecuencias. «Me da igual pagar una multa», dijo Juan Muñoz al respecto. De esta forma, los espectadores se preguntan sí tendrá que pagar una penalización por abandonar el reality.

Sin embargo, aunque se daba por hecho que Juan tendría que pagar una multa, la realidad es que no. El concursante no está obligado a pagar absolutamente nada, tal y como ha informado en exclusiva Bluper.

En el análisis realizado por Bluper, se explica que antes de viajar a Honduras, los concursantes firman un contrato con la productora, en el que hay derechos, como que nadie puede obligarles a continuar en el reality. «Este tipo de cláusulas son más intimidatorias que reales», se puede leer en la información compartida por el citado medio.