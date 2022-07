Juan Magán no decepciona con ‘Amanecer’, su nuevo single

Juan Magán lo ha vuelto a hacer. El artista sorprendió a todos sus fans una vez más el pasado viernes, al publicar por sorpresa Amanecer su esperado nuevo single. Una canción que tiene todas las papeletas para convertirse en una de las canciones del verano.

No hay ninguna duda de que Amanecer será una canción que no dejará de sonar durante los próximos meses. Una canción que suena a verano, a buen tiempo y a disfrutar de esta época del año, donde Juan Magán cada año llega puntual con un éxito del verano. Y este año no iba a ser menos.

Un año más lo ha vuelto a conseguir. Pues Amanecer ya es todo un éxito en las plataformas digitales en nuestro país. Un éxito arrollador que además, consiguió a las pocas horas desde su lanzamiento, mientras que por otra parte, en YouTube también está teniendo una gran acogida, desde su lanzamiento el pasado viernes.

Este viernes podréis AMANECER con el próximo temazo de @JuanMagan si hacéis pre-save aquí: https://t.co/C7yresnYUk 👀 ¡Prometemos que os va a encantar ese despertar! 💖 pic.twitter.com/30iC5b7qh3 — Virgin Music Spain (@virginmusicsp) July 20, 2022

Como era de esperar, el videoclip de Amanecer ha entrado directo a las tendencias de YouTube. Un videoclip en el que Juan Magán y su equipo se han vuelto a superar una vez más, con el que sus fans se recorren unas localizaciones espectaculares acompañados de la música. De esta forma, el artista se ha vuelto a meter a todos sus fans en el bolsillo.

Un verano más, Juan Magán ya está preparado para hacer bailar a millones de personas durante los próximos meses. El artista es todo un experto en crear hits del verano y su nuevo single, Amanecer, es la clara prueba de ello. ¡Una canción que no te puedes perder y que no dejarás de bailar!.