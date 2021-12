Ana María Aldón se convirtió en una de las protagonistas del programa de ‘Viva la vida’ del pasado sábado. La colaboradora se vio obligada a comentar el homenaje que la cadena prepara a Rocío Jurado, la que fuera la mujer del que hoy es su marido, José Ortega Cano. Además, vivió un fuerte enfrentamiento con José Antonio Avilés.

El programa puso entre la espada y la pared a Ana María Aldón, pues le pidieron que comenzase el programa desde la casa que compartían José Ortega Cano y Rocío Jurado. «Estaba incómoda, no era mi lugar, no me gusta. Estaba delante de la casa que fue de Rocío Jurado. No tengo nada que ver y me incomoda», remarcó la colaboradora.

Además, aseguró que «a su familia no le molesta que la artista reciba un homenaje por parte de su hija», y le rebatió a Diego Arrabal que no estaba siendo dramática: “¿Tú crees que a mí me hace falta hacer un máster de arte dramático? ¿No crees que ya tengo suficiente? Yo creo que el dramático eres tú».

Emma García le pide a Avilés que pida perdón por dar una información que resulta ser mentira 🤦♀️ #VivaLaVida460 https://t.co/PtNLFwwwKd — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) December 5, 2021

«No solamente es por mi marido. Me pongo también en la piel de Gloria Camila, me pongo en la piel de toda la familia», expresó la colaboradora de ‘Viva la vida’. “Si me preguntan por mi marido, yo sé lo que estoy viviendo en mi casa. Es mi intimidad y no tengo por qué contarla. Ni a ti ni a nadie”, añadió.

Un comentario que hizo saltar a José Antonio Avilés: «Entonces ten el valor, igual que te estás enfrentando a Diego Arrabal diciéndole que no quieres hablar de tu intimidad, de decir el motivo por el que tenías las lágrimas saltadas en la puerta de esa casa. No quieres contar cuál es el motivo real. Di eso, ten el valor», le dijo el colaborador.

“Tu eres tonto tío”, le respondió Ana María Aldón. «A una niña de 10 años que acaba de perder a su madre, que se tiene que ir de su hogar, ¿le puedes tú explicar que hay 18 contenedores? Le importará un pimiento que haya 18 o 38», añadió antes de zanjar el asunto.