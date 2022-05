Jorge Javier Vázquez detiene la programación de ‘Sálvame’ para lanzar un mensaje a Alba Carrillo. El presentador ha lanzado una esperada petición a la amiga de Rocío Carrasco en directo. La hija de Rocío Jurado se encontraba en el plató en ese momento.

La hija de la más grande acudió al programa de Telecinco para analizar la repercusión que tuvo su intervención pasada. Además, la madre de Rocío Flores estuvo presente en el inesperado mensaje del catalán dirigido a una de sus grandes aliadas.

En un momento del directo, el catalán tomaba la palabra para mirar fijamente a cámara para dirigirse a la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. «Tengo un mensaje para una amiga tuya, que ya sabes que las amigas de mis amigas no tienen por qué ser necesariamente mis amigas», comenzaba advirtiendo Jorge Javier Vázquez sobre Alba Carrillo.

Jorge Javier responde a Alba Carrillo: «No me nombres nunca, imagínate que me he muerto» 💥 https://t.co/dxzPjpYI7V — Telecinco (@telecincoes) May 4, 2022

«Te lo pido de corazón, no te voy a exigir nada, solo si te sale a bien hacerlo. No me nombres nunca, imagínate que yo me he muerto», dijo el presentador. Rocío Carrasco miro al cómico y este prosiguió con su explicación. «Ella aprovecha cualquier tipo de situación para darme una hostia. Te lo digo con la mejor de las sonrisas, para ti como si me hubiera muerto», asegura el actor.

«Ya bastante humillante es para mí tener que verte en ‘Ya es mediodía’ sabiendo que tu madre me ha puesto una demanda y tengo que ir a juicio, cuando en Zeppelin TV os habéis comportado de una manera tan ingrata y tan mal. Bastante tengo con verte, así que, por favor, no me nombres nunca», finaliza el presentador.

Jorge Javier Vázquez hizo referencia a las grandes broncas que protagonizó con Alba Carrillo y Lucía Pariente en la recta final de ‘Secret Story’. La madre de la modelo fue expulsada del programa en una ocasión por criticar el reality show con unas fuertes acusaciones. Rocío Carrasco se ofreció para mediar entre sus dos amigos, sin embargo, el catalán prefirió no continuar el tema.