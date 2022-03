Jorge Javier Vázquez es uno de los personajes públicos más famosos de Telecinco y su programa, ‘Sálvame’, también. Han sido muchas las veces que se ha criticado al programa de Telecinco de machista y misógino y esto se demuestra en las redes sociales, donde el público no tiene pelos en la lengua a la hora de decir las cosas claras. Sin embargo, en esta ocasión ha sido el presentador quien ha recibido estas duras críticas.

El pasado miércoles 9 de marzo se celebraba el Día Mundial de la Tortilla de Patata y ‘Sálvame’ quiso realizar un concurso entre sus colaboradores para ver quién hacía la mejor tortilla. Se colocaron en parejas y la primera estaba formada por Kiko Matamoros y María Patiño. Al parecer la receta no avanzaba porque ninguno de los dos sabía cómo debían continuar.

Belén Esteban apareció en el programa vespertino en conexión con ‘Secret Story’ para darles unos consejos de cómo debían seguir. Fue entonces cuando el de Badalona se dirigió a la periodista gallega y le soltó el comentario polémico: “¿No sabes hacer una tortilla de patatas? ¿Y qué clase de mujer eres?”.

Poco tardaron las redes sociales en arder porque ese comentario solo iba dirigido a María Patiño dejando a Kiko Matamoros excluido cuando ambos no sabían hacer la tortilla de patatas. “Vergüenza máxima. Dos tíos como él y Matamoros no lo sepan hacer no pasa nada y María Patiño es mala mujer por no saber hacerla”, “Diría que es una broma, aunque NO lo ha dicho y sinceramente eso ni se dice en broma porque no tiene gracia” o “Enciendo la televisión y lo primero que oigo es al impresentable de Jorge Javier Vázquez diciéndole a María Patiño, ¿tú no sabes hacer una tortilla de patata, qué clase de mujeres eres? ¿Y tú sabes hacerla payaso retrógrado misógino? Cada día te coronas más” han sido algunos de los comentarios de algunos de los seguidores del programa.

Jorge javier diciendo a Patiño qué clase de mujer eres que no sabes hacer una tortilla de patatas… Vergüenza máxima. Dos tios como él y Matamoros no lo sepan hacer no pasa nada y Maria Patiño es mala mujer por no saber hacerla. #salvame — VentaMulticanal (@VentaMulticanal) March 9, 2022

@salvameoficial enciendo la televisión y lo primero que oigo es al impresentable de @jjaviervazquez diciéndole a María Patiño ¿tú no sabes hacer una tortilla de patata qué clase de mujer eres?… Y tú sabes hacerla payaso retrógrado misógino? cada día te coronas más — esah patuky (@esahpatuky) March 9, 2022