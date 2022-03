El pasado viernes 4 de marzo, Telecinco emitió ‘Lo siento mi amor’, un monográfico sobre el feminismo de Rocío Jurado. En este espacio María Patiño, en calidad de presentadora, vivió momentos muy emotivos a causa de las palabras de la artista.

La presentadora reconoció sentirse identificada con la cantante pero no por cuestiones positivas. Y es que las dos habían recibido críticas muy duras que decían que eran “malas madres”. Algo que se reprodujo de la misma manera con su hija Rocío Carrasco que, desde que se separó de Antonio David Flores, ha estado recibiendo comentarios por el estilo.

La presentadora de ‘Socialité’ comentaba que, durante mucho tiempo, ese tipo de frases le habían llegado a generar multitud de inseguridades en la relación con su hijo Julio.

“Estoy impresionada por escuchar a Rocío Jurado, porque en algunas cosas no ha pasado el tiempo. Yo, particularmente, estoy bastante emocionada, ella ha hablado de cosas que yo he vivido, pero en generaciones diferentes. Por ejemplo, en no criar a mi hijo para venir a Madrid a trabajar…” narraba la presentadora visiblemente emocionada.

María Patiño le da las gracias a Rocío Jurado por abrir el camino por muchas mujeres 💜💜 #losientomiamor pic.twitter.com/xOQryppjks — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 4, 2022

Seguidamente, continuó contando que fue muy juzgada por priorizar su vida personal, algo que asegura que acabó afectándola mucho: “Te rebelas en el momento, pero luego piensas que quizá no estás haciendo las cosas bien. Mis circunstancias me llevaron a buscarme la vida en Madrid y tirar de mis padres para criar a mi hijo, y llegué a pensar que estaba en el lugar incorrecto. Con el paso de los años, intenté reforzar que lo que hice estaba bien”.

Por ello, las críticas terminaron por repercutir en la periodista, quien desarrolló un gran problema de autoestima, sumado a un sentimiento de culpa que no cesó durante mucho tiempo: “He dejado de tener ese miedo y me permito contarlo, en parte porque mis padres ya no están. Es la primera vez que lo hago. Sentirme señalada como madre… he mirado hacia abajo durante mucho tiempo, escucho a Rocío Jurado y me doy cuenta de que eso quizás no se ha superado”.

Asimismo, María Patiño quiso concluir agradeciendo a Rocío Jurado todos sus actos y discursos en favor de la mujer: “Soy mujer, tengo 50 años y gracias a gente como Rocío Jurado y a otras grandes mujeres que han luchado y han roto paredes, hemos tenido muchas puertas abiertas, aunque aún hay que romper más para tener los derechos que nos merecemos. Rocío, gracias” decía, entre lágrimas.