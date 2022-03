Rocío Carrasco ha tomado una importante decisión sobre los homenajes que se realizan en honor a su madre, Rocío Jurado, en Chipiona. Tal y como ha informado Isabel Rábago desde ‘Ya son las ocho’, la hija de la cantante será la encargada a partir de ahora de estar al mando de los eventos que tengan lugar en memoria de su madre debido a que es su heredera universal.

Cabe señalar que, hasta el momento, era Gloria Camila la que se encargaba de la ‘Asociación RJ La Más Grande’, la cual celebraba distintos eventos en honor a Jurado. «Rocío Carrasco no ha estado estos años para nada. Pero ahora que ha retomado todo, como heredera universal, tomará las riendas de todo y los homenajes a Rocío Jurado los debe de aprobar ella», ha dicho Isabel Rábago.

Isabel Rábago asegura que Rocío Carrasco no está recibiendo dinero mientras el museo permanece cerrado #YaSonLasOcho2M https://t.co/J7EA2dmM5l — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) March 2, 2022

Asimismo, la periodista ha explicado a Gloria Camila que la decisión de Rocío Carrasco es meterse de lleno en todos estos actos y homenajes. Lo supervisará todo y tendrá la última palabra. «Rocío Carrasco agradece muchísimo todo lo que se hace en la asociación, los homenajes y demás. Pero entiende que ella tiene ahora las riendas de su vida y a partir de ahora lo supervisará como heredera universal», explica la colaboradora del programa.

Unas declaraciones donde ha añadido que, según le ha explicado la madre de Rocío Flores, ya no es que le moleste que no se haya contado con ella estos años, lo peor es «que ni siquiera se le informe». Palabras con las que dejaba claro que han ocurrido cosas con las que no ha estado de acuerdo y que, por ello, ahora quiere llevar este tema personalmente.

«Se hacen ofrendas, homenajes, limpieza del cementerio… Nosotros intentamos dejar por lo más alto la figura de Rocío Jurado», respondió Gloria Camila, que se encontraba en el plató. «Y tu hermana también», le dijo Rábago sin miramientos. «Se seguirán haciendo los homenajes aunque sea con otro nombre y en otro sitio», sentenció la hermana menor de Rocío Carrasco.