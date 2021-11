Jorge Javier Vázquez, con el paso de los años, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de espectadores de nuestro país. Gracias a su personalidad y su profesionalidad ha conseguido formar parte de numerosos proyectos que, sin lugar a dudas, han marcado un antes y un después en la historia.

Desde ‘Gran Hermano’ hasta ‘Supervivientes’ pasando por ‘Secret Story’, entre otros. Él ha estado al frente de las galas más cruciales de diversos realities, estando a la altura de las circunstancias. Este jueves 18 de noviembre muchos son los que se han quedado sin palabras al ver que el catalán no está presentando esta nueva gala.

Pero, como todo, tiene una explicación. Jorge Javier Vázquez se encuentra de baja por cuestiones que tienen una estrecha relación con su salud. Debemos recordar que tuvo que cancelar una función en Lorca, hecho por el que se formó un grandísimo revuelo. Él quiso, a través de sus redes sociales, aclarar lo sucedido.

Que no cunda el pánico. Laringitis aguda, diez días fuera de servicio. pic.twitter.com/0ylu7IJ8E3 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) November 15, 2021

“Que no cunda el pánico. Laringitis aguda, diez días fuera de servicio”, confirmó. Desde ese mismo momento, ‘Sálvame’ ha quedado en manos de Carlota Corredera y Nuria Marín. María Patiño se queda con ‘Sábado Deluxe’ y ahora por fin se sabe quién es el encargado de sustituirle en ‘Secret Story’: Carlos Sobera.

De esta manera, el presentador vasco hace doblete ya que debemos recordar que también se encarga de las galas que se emiten los martes. Ahora bien, ¿hasta cuándo tendrán que sustituir a Jorge Javier Vázquez en los diversos programas que normalmente presenta? Lo cierto es que depende de cómo evolucione.

“Ahora tengo que esperar, pero no me voy a quedar en casa. En principio me reincorporo la semana que viene, pero depende de mi evolución”, confirmó el catalán a la revista ‘Semana’. Estamos completamente seguros de que todo marchará a las mil maravillas y, antes de lo que imaginemos, volverá a nuestras pantallas. ¡Recupérate pronto, Jorge!