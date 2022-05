Tras su plantón el jueves de la pasada semana, Enrique del Pozo ha reaparecido en la nueva gala de ‘Supervivientes 2022’. Y es que el colaborador se negó en rotundo a asistir a plató, tampoco quiso participar de manera telemática. Un gesto que no gustó nada a la dirección ni a Jorge Javier Vázquez. Y más si tenemos en cuenta que su pareja y actual concursante del programa, Rubén Sánchez Montesinos, se encuentra en la cuerda floja, lo que supone que su continuidad en el concurso penda de un hilo.

Aparte de su comportamiento, otro de los motivos que se le achacan al culturista se debe al nefasto comportamiento que tuvo con el equipo de ‘Supervivientes’, por ello, el presentador se encargó de dejarle claro a Enrique del Pozo, lo que opina de su pareja: “¡Qué novio más plasta tienes! Menudo chapas”, comentaba sin cortarse ni un pelo de la lengua. Sin embargo, Enrique replicaría defendiendo a su pareja: “En persona es todo lo contrario. Chapas para ti, pero para mí no, es un tío maravilloso”.

Lluvia de zascas entre Jorge Javier y Enrique del Pozo: «Yo no tengo miedo a nada y contesto» 💥 🌴 #SVGala4 https://t.co/IbsEZ15d0u — Supervivientes (@Supervivientes) May 12, 2022

Lejos de terminarse esta discusión, se ha creado un momento muy tenso en plató. Y es que, tras estas palabras, Jorge Javier Vázquez continuó sus reproches, aunque esta vez dirigidos hacia Enrique del Pozo: “Bueno, es que tú eres igual. Sois tal para cual”, un cruce de «zascas» que no ha pasado desapercibido para nadie, ya que este le respondía: “Perdona, no te confundas, es que yo no tengo miedo a nada y contesto. Es lo que te molesta a ti, que yo conteste, hay que hacerlo de vez en cuando aunque te respete”.

Sin embargo, conforme iba avanzando la conversación, Jorge Javier Vázquez bromeó con él sobre la idea de que dejara a Rubén Sánchez Montesinos, la cual levantó una risa del colaborador. Aunque, momentos más tarde, se mostraría muy dolido por el poco reconocimiento y apoyo que, a su parecer, está teniendo su pareja por parte de sus compañeros: “Tiene un corazón de oro, nada más entrar le llamaron anónimo, fracasado y le dijeron que no tenía valores. Tendrá los defectos que tú quieras, está solo, no le estoy justificando pero está siendo muy duro para él, se ha equivocado. Es un tío muy sensible”, asentaba de manera rotunda.