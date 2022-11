Jorge Javier Vázquez, destrozado al escuchar a la hija de Mila Ximénez: “Has sido su gran obra”

Este pasado miércoles, durante el programa Sálvame, Jorge Javier Vázquez dedicaba unos minutos para hablar de su nuevo libro, Antes del Olvido. Recordemos que lo comenzó a escribir el mismo día que se murió su gran amiga Mila Ximénez, y para él fue una forma de ayuda para superar la pérdida. Es por ello que Alba Santana, hija de la tertuliana, entró en directo para hablar con el presentador.

La noche empezó con varios de los colaboradores leyendo fragmentos del libro. El que más emocionó y el más especial fue el que le tocó a María Patiño, ya que estaba dedicado a Mila Ximénez. En ese instante, la hija de ésta entraba en directo al programa. Por lo tanto, tuvieron una conversación muy emotiva que hizo que se saltarán varias lágrimas.

Alba Santana, la hija de Mila Ximénez, entra por teléfono para felicitar a Jorge Javier por su libro y por acordarse tanto de su madre #yoveosalvame pic.twitter.com/fK40IAxd6M — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 9, 2022

“El libro la primera persona que lo leyó fue Alba. Me encantó que ella me dijera me gustaría tener ese libro para que mis hijos sepan cómo era su abuela, y yo espero Alba haber conseguido que la gente sepa cómo es Mila”, relataba el presentador muy emocionado.

Sin embargo, Alba Santana pidió por favor si podían quitar las imágenes de su madre que estaban emitiendo en pantalla, pues todavía le costaba mucho verla. Tras la petición, la hija de Mila Ximénez le dedicaba unas bonitas palabras al presentador: “Jorge, quería decirte que te deseo todo lo mejor, que se el cariño que has puesto en este libro, porque es una persona que ha dejado un vacío enorme, no solo a mí como hija, sino también a todos los que la querían”, comentaba en directo.

Cuando le conté a Alba que iba a escribir ‘Antes del olvido’ me dijo algo que no voy a olvidar nunca: “Me encantará tener ese libro para que mis hijos sepan cómo era su abuela”. Espero haberlo conseguido. Y tú y yo, Alba, vamos a ir de la manita. https://t.co/7AI1MQcbaM — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) November 9, 2022

El programa continuaba con Jorge Javier Vázquez intentando tranquilizar y explicar a Alba lo orgullosa que estaba su madre por ella: “Quiero que tengas muy claro por encima de todas las cosas, el amor que sentía por ti tu madre. Lo orgullosa que está de ti y que has sido su gran obra y a todos nos lo hacías saber, ojalá esto te sirva de consuelo”, le explicaba a Alba Santana.