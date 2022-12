Jorge Javier Vázquez comparte más detalles de su íntimo retoque estético

Las operaciones estéticas están a la orden del día, y las celebridades de nuestro país lo saben muy bien. De hecho, recientemente ha sido el propio Jorge Javier Vázquez quien ha confesado haberse sometido a uno de estos retoques en una zona muy intima de su cuerpo porque «con los años todo se resiente».

Hace tan solo unos días, el presentador comentó en su entrevista a Susi Caramelo en el Deluxe que una zona de su cuerpo había sufrido un pequeño cambio. Por ello, Vázquez ha hecho un breve inciso en Sálvame para dar algunos detalles al respecto y hablar del tema sin filtros.

«Me han inyectado ácido hialurónico en el glande y me ha quedado precioso», desvelaba Jorge Javier #yoveosálvamehttps://t.co/RR5sZ5iVQF — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 20, 2022

«Me han inyectado ácido hialurónico en el glande y me ha quedado precioso, como muy juvenil, es que con los años todo se resiente», ha comentado sobre el nuevo retoque estético al que se ha sometido. Por ello, y antes de que se genere cualquier tipo de duda o polémica sobre ello, ha querido dar más detalles.

«He dicho que me he hecho un retoquito, no he pasado por el quirófano, no ha sido a vida o muerte, ha sido un retoquito, dos viales de ácido hialurónico», ha explicado bajo la atenta mirada de sus compañeros de programa. «Hay gente que me pregunta si lo cubre la Seguridad Social y todo. Estas cosas son estéticas», ha añadido entre risas.

Pero, no es la primera vez que el de Badalona se aventura a realizarse un pequeño cambio. Tal y como se ha publicado, en el 2019 se sometió a una lipoescultura que le hizo perder hasta 15 kilos de peso. Todo ello sumado a una serie de retoques que se realizó a principios de este año en el cuello.