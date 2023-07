Johnny Depp aparece inconsciente en una habitación de hotel en Budapest

No es ningún secreto que Johnny Depp no está pasando por uno de sus mejores momentos. Entre otras cuestiones, el actor tiene graves problemas económicos debido a la enorme fortuna que gastó en el juicio contra Amber Heard, su ex mujer. Hasta tal punto que ha tenido que pedir un préstamo para poder mantener su castillo, situado en Los Ángeles.

Todo ello sumado a los constantes intentos de relanzar su carrera como actor. Las cosas no están saliendo como esperaba, puesto que solamente ha podido participar en una película. De esta forma, Johnny Depp quiso adentrarse de lleno en otra de sus grandes pasiones. Estamos hablando, cómo no, de la música.

Es por eso que el actor se unió a Alice Cooper, Tommy Henriksen y Joe Perry para formar una banda que se haría llamar Hollywood Vampires. Acto seguido, organizaron una gira por toda Europa. Una de las últimas paradas ha sido Budapest, donde Johnny Depp ha experimentado una situación realmente terrible que ha puesto en peligro su salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Johnny Depp Spanish Crew (@jdepps_crew)

Tal y como han informado diversos medios de comunicación húngaros, el reconocido actor ha sido encontrado inconsciente en la habitación del hotel en el que se estaba alojando en Budapest. Debido a esta compleja situación, la banda se vio en la obligación de cancelar este concierto, pidiendo disculpas a sus fans a través de redes sociales.

Lejos de que todo quede ahí, el periódico Blikk quiso dar más detalles de lo ocurrido. Y es que la salud de Johnny Depp era tan delicada que los servicios paramédicos del hotel tuvieron que actuar. Su objetivo era hacer todo lo posible para cerciorarse que no iba a haber consecuencias mayores. Al fin y al cabo, lo encontraron inconsciente en la habitación.

Un empleado del hotel reconoció lo siguiente al mencionado medio: “Todo estaba listo para el show, el escenario, el equipo… ni siquiera se nos ocurrió que podría haber un problema. Sobre todo porque los miembros de la banda hicieron la prueba de sonido durante la tarde”. Además, añadió: “Todo lo que hemos escuchado es que Depp estaba que ni siquiera podía salir del hotel”. A pesar de este incidente, la banda volvió a subirse al escenario y prometieron reprogramar el concierto en Budapest tras lo sucedido con el actor.