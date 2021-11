John Legend lo ha vuelto a hacer. El artista, compositor, actor y productor, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, tras haber fichado por ‘Republic Records’: “Estoy entusiasmado de unirme a Republic Records en este nuevo capítulo de mi carrera,” expresó el artista.

“Todos en el sello han sido fantásticos. Estoy encantado de comenzar este viaje artístico y creativo con ellos y deseando compartir mi nueva música muy pronto con todos vosotros”, añadió.

Mientras que la presidente de Republic Records expresó que “No hay nadie como John Legend. Es la personificación de una súper estrella consumada del Siglo XXI cuyo impacto cultural en todo el mundo sigue creciendo todavía. Nos sentimos muy honrados de unir fuerzas para lanzar esta nueva era en su carrera con una nueva música más poderosa que nunca.”

My newest holiday song, #YouDeserveItAll, written w/ @Meghan_Trainor, produced by @RaphaelSaadiq, is out now! Listen here: https://t.co/EGf1kw9XSh pic.twitter.com/r0xZFp3uRz

— John Legend (@johnlegend) November 11, 2021