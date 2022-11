Joe Jonas y Khalid publican ‘Not Alone’, canción principal de la película ‘Devotion’

El pasado 11 de noviembre Joe Jonas desvelaba el lanzamiento de su nuevo single, una canción bajo el título de Not Alone que será la canción central de la nueva película bélica de Columbia Pictures. Se trata de una película titulada Devotion que llegará a los cines el próximo 23 de noviembre.

En cuanto a la canción de Joe Jonas, se trata de un tema en el que el artista estadounidense ha contado con la colaboración de Khalid. De esta forma, ambos artistas unen sus voces en una canción que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Devotion se estrenará en los cines de cines de todo el mundo el 23 de noviembre. Se trata de una película está protagonizada por Jonathan Majors, Glen Powell, Christina Jackson, Thomas Sadoski y Joe Jonas, que además de interpretar parte de su banda sonora también vuelve a desarrollar su faceta como actor.

If there’s liberty to be had, then liberty we should take.

Get your tickets now and see @DevotionMovie exclusively in movie theaters November 23! 🎟️: https://t.co/EuVDCMb7pl pic.twitter.com/8OR9k6RKdO

— J O E J O N A S (@joejonas) November 12, 2022