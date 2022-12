‘Joaquín el Novato’: Marc Márquez confiesa cuánto dinero gana como piloto de MotoGP

Joaquín el Novato se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito está cosechando en nuestro país. El pasado miércoles 14 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega en la que el protagonista era nada más y nada menos que Marc Márquez, uno de los mejores pilotos de motos de los últimos tiempos.

En este programa, el catalán tuvo la oportunidad de enseñar a Joaquín Sánchez muchos de los secretos que tiene su profesión. Por si fuera poco, aprovechó la ocasión para sincerarse con el futbolista sobre muchos aspectos de su vida. “Cuando gané mi primer Campeonato del Mundo de MotoGP tenía 20 años. Es fácil que se te vaya la cabeza, pero no se me fue. Si se te va, no ganas más”, reflexionó.

Por si fuera poco, el piloto de motos añadió: “A mí me gusta el ambiente, salir, pasarlo bien… pero siempre he sabido lo que se puede hacer y lo que no. He sacrificado muchas cosas pero a gusto, para mí no es un sacrificio. Para mí es una vida de privilegiado”.

Joaquín Sánchez quiso saber qué claves tiene que tener un buen piloto. Marc Márquez fue sincero: “Tiene que tener ambición y un punto de sacrificio. Pilotos con talento hay muchos, estoy seguro de que en todas las categorías en las que he competido hay pilotos con más talento que yo, pero yo tengo pasión”. Es más, añadió: “Mi vida sin una moto y sin este estilo de vida no me la imagino”.

Al ver que su invitado estaba sincerándose al máximo en todas y cada una de las preguntas que le formulaba, el futbolista del Betis ha querido preguntarle por su sueldo. “Cuando ganas, ¿te dan un plus o un premio o la enhorabuena? Yo es que quiero saber si aquí hay parné, para ver si realmente merece la pena”, reconoció el andaluz.

“Hay parné, sí, para el pan da”, comenzó respondiendo, entre risas, Marc Márquez en Joaquín el Novato. “Es como todo, lo ganas a base de resultados. En las motos haces los contratos con bonus como quieras. Los míos los hago por victorias, no existe nada más”, reconoció. De hecho, el catalán reconoció que, “cuando se acerca el verano, mis amigos me dicen ‘gana alguna, que necesitamos bonus’, porque así llego contento e invito”.