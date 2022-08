Jennette McCurdy ha revelado el dinero que le ofreció Nickelodeon a cambio de su silencio. La actriz estadounidense acaba de publicar un libro autobiográfico titulado I’m Glad My Mom Died, en el que recuerda la tensa relación con su madre, así como su trayectoria profesional desde que era tan solo una niña.

El capítulo más escabroso del libro, revela que Nickelodeon le ofreció 300.000 dólares para que no revelase los supuestos abusos que sufrió. Una oferta que le hicieron cuando terminó su paso por Sam & Cat en el año 2014. “Esto me parece dinero para callarme”, expresó, asegurando que rechazó la oferta.

En el libro, la actriz también revela que la animaron a beber alcohol en el trabajo cuando todavía era menor de edad y de que la fotografiaron en bikini en varias ocasiones, aunque prefiere no desvelar el nombre de la persona que estaba detrás de todo, dirigiéndose a él como “creador”, en el libro.

Nickelodeon offered Jennette McCurdy $300,000 if she agreed to never speak publicly about her experiences at the network, which she refused, her new memoir reveals. pic.twitter.com/EviJ7u0kVW — Pop Base (@PopBase) August 5, 2022

“¿Qué diablos? ¿Nickelodeon me está ofreciendo $300,000 en dinero para que no hable públicamente sobre mi experiencia en el programa? ¿Mi experiencia personal del abuso del Creador? Esta es una red con programas hechos para niños”, escribe McCurdy en uno de los capítulos de su libro.

Y añade: “¿No deberían tener algún tipo de brújula moral? ¿No deberían al menos tratar de reportar algún tipo de estándar ético?”. De esta forma, la actriz desvela la oscura realidad que había detrás de su trabajo, en el cual se sintió explotada en muchas ocasiones.

“Toda mi infancia y adolescencia fueron muy explotadas. Todavía me da una reacción en mi sistema nervioso decirlo. Hubo casos en los que la gente tenía las mejores intenciones y tal vez no sabían lo que estaban haciendo. Y también casos en los que sabían exactamente lo que estaban haciendo”, expresó en una entrevista con The New York Times sobre su libro.