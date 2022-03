Uno de los actores del momento es Jared Leto quien, en solo unos días, se estrena su última película con la que se adentra en el mundo Marvel, con ‘Morbius’.

Para este papel, el actor estadounidense ha tenido que transformarse en sentido literario. No es ningún secreto que él, al igual que otros actores como Christian Bale, son expertos en transformarse físicamente para sus diferentes interpretaciones, siguiendo rigurosas dietas y sesiones de incansable entrenamiento.

Prueba de su profesionalidad en ese campo la podemos ver en diferentes producciones en las que el conocido actor ha participado. Diversos ejemplos los encontramos con películas como ‘Réquiem por un sueño’, ‘Liga de la Justicia de Zack Snyder’ o pasando por su última producción con ‘La casa Gucci’. Cierto es que, además de su interpretación, una de estas transformaciones más radicales le sirvió para ganar una estatuilla dorada con la película ‘Dallas Buyers Club’.

Asimismo, el actor desveló a la revista Men’s Health una de sus peores experiencias al tener que hacer uno de estos radicales cambios: “Una vez gané más de 27 kilos para un papel, y fue asombroso. Recuerdo que pregunté a alguien la hora en Nueva York y dio un paso atrás”. Seguidamente recordaba: “Vi a unas personas que conocía y que no sabían que estaba rodando. Pensaron que no me había estado cuidando. Lo tomaron como una señal de que algo malo pasaba en mi vida. Fue algo realmente difícil vivir aquello”.

Más allá de los radicales cambios físicos que él y tan solo él, decide llevar a cabo para dar vida a sus personajes, Jared Leto consideraba que esta es la base fundamental del actor para hacer una gran interpretación: “Tu trabajo es dar vida al espíritu de la persona que se representa en la historia, para servir a la historia. Me refiero al corazón del personaje, el alma, el espíritu”, reconoció a la mencionada revista.

Let go of what you used to be. Discover who you’re meant to be. Watch the final trailer now. @MorbiusMovie is exclusively in movie theaters April 1. pic.twitter.com/LceQWi72AK

— JARED LETO (@JaredLeto) February 28, 2022