James Arthur continúa presentando adelantos de su próximo álbum de estudio, ‘It’ll all make sense in the end’, que verá la luz el próximo 5 de noviembre. Tras el lanzamiento de ‘Septiember’, ‘Medicine’, ‘Avalanche’ y ‘Emily’, el artista británico presenta ‘SOS’, su nuevo single.

Dicha canción, lanzada junto a un videoclip co-dirigido por el propio artista, fue publicada el pasado 22 de octubre, y cómo era de esperar, el nuevo single de James Arthur ha vuelto a tener una acogida espectacular.

Esta acogida que ha superado las expectativas del artista, cuyo videoclip ya supera las 500.000 reproducciones, demuestra las ganas que tienen los fans del nuevo disco del británico. Tras el lanzamiento de ‘YOU’, su último álbum hasta la fecha, publicado en 2019, ‘It’ll all make sense in the end’ se presenta como uno de los discos más esperados del año.

So proud to share the SOS video with you. I had a really strong vision for this one, feels incredible to have brought this to life. Enjoy! https://t.co/4HZ58J1nFi pic.twitter.com/MrB8zltZ6c

— James Arthur (@JamesArthur23) October 22, 2021