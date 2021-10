Youtube ha decidido retirar de su plataforma el videoclip de la canción ‘Perra’ de J Balvin y Tokischa. Tras el alud de críticas recibidas desde su lanzamiento, por su contenido machista y misógino. Un videoclip cargado de polémica, que finalmente ha sido eliminado.

Aunque las peticiones para que se retirase el videoclip comenzaron el mismo día de su lanzamiento, no fue hasta el pasado domingo, cuando los usuarios de la plataforma se percataron de que el videoclip de ‘Perra’ ha desaparecido.

A pesar de que YouTube no se ha pronunciado al respecto, los usuarios de la popular plataforma achacan esta decisión al contenido tan inadecuado y desafortunado del propio videoclip, siendo una falta de respeto hacia todas las mujeres de principio a fin.

J Balvin’s music video for “Perra” in collaboration with Tokischa was removed from YouTube over the weekend, Billboard has learned. https://t.co/or2dY9O0Kf

— billboard (@billboard) October 20, 2021