Tras su embarazo, Ivana Icardi ha vuelto a compartir vídeos a través de su canal de Mtmad. En esta reaparición, la exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha mostrado sincera y abierta a la hora de hablar sobre su ruptura con Hugo Sierra.

La hermana del futbolista Mauro Icardi, se ha sentado frente a la cámara y ha sorprendido con su relato sobre el fin de la relación que mantenía con el padre de su hija Giorgia. Muestra de que no ha podido superar esta ruptura es que a la influencer le ha resultado imposible no romper a llorar durante su testimonio, al recordar momentos que han marcado el inicio del fin de su noviazgo con el exjugador de baloncesto profesional.

Seguidamente, la influencer ha comentado entre otras cuestiones, un momento que marcó un antes y un después en su noviazgo, y este sería el embarazo en el que tuvieron a su hija Giorgia. A pesar de ser el acontecimiento más feliz de su vida, para Ivana, en un mal estado tras el embarazo, reconoció no haber recibido ningún tipo de apoyo por parte de su pareja.

“Quizás si hubiera recibido un poco más de apoyo, que le dije a Hugo que necesitaba en esos momentos, quizás hubiese sido de otra manera. Ahora mismo he remontado muchísimo pero esos meses del embarazo necesitaba que fuera más comprensivo conmigo” continuó argumentando acerca del que ella considera, uno de los detonantes del fin de la relación.

La joven también ha querido recordar uno de los episodios más duros: “Una vez me fui de mi casa y estuve con Giorgia en un hotel porque no me aguantaba más. Tenía presión, discutía con Hugo, tenía tristeza, todo me parecía un mundo…”. Llegó a un punto la relación en la que como cuenta la protagonista: “Discusiones tontas continuamente, vas acumulando y en un momento ya se vuelve insostenible”.

Sin embargo, a Ivana Icardi no le queda el resquicio de no haberlo intentado: “Lo he intentado hasta la saciedad, pero bueno, ya se ha roto pero por ese lado estoy tranquila. Quizás tendríamos que ser un poco más maduros para si realmente nos amamos afrontar la situación, saber que tenemos una niña” comentaba resignada y entre lágrimas.