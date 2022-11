‘La isla de las tentaciones’: los mejores memes del programa de ayer, 3 de noviembre

Durante el nuevo programa de La isla de las tentaciones 5 se vivieron los momentos más intensos y divertidos de la edición. Desde el comentario de Ana sobre el tatuaje de su pareja hasta la huida de Javi a la villa de las chicas en busca de Claudia.

Ana y Cristian llegaron a la isla para intentar demostrar que son fieles el uno al otro. Por si fuera poco, él está convencido de que Ana es una persona muy celosa, sin razón alguna. Sin embargo, durante su primera hoguera, la joven se llevó una sorpresa al ver imágenes de su novio tonteando con otra chica.

A pesar de lo decepcionada que se sentía, durante la hoguera se vivió un momento de muchas risas pues ésta comentaba que su pareja llevaba tatuado en sus partes íntimas lo siguiente: “Todo pasa por algo”. Sandra le preguntó que qué pensó cuando lo vio por primera vez: “No lo vi porque había poca luz”. En ese momento sus compañeras no podían aguantar las risas, incluida Sandra Barneda.

Pero ahí no acaba todo, Ana también dijo que esperaba que la tentadora de su novio, María de los Ángeles, le preparase el bocadillo y el desayuno para irse al trabajo. Cosa que sorprendió mucho a la audiencia, pues con la edad que tiene eso lo debería hacer él solo.

Ana: a ver si te hace también la chica el bocadillo cuando vayas a trabajar

JAJAJAJAJAJJAJAJAAAJAJ #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/uHrPUnU9RM — la dp (@divinapapaya3) November 3, 2022

Tania por su parte fue castigada sin ver imágenes de Samu al haberse saltado las normas de La isla de las tentaciones. La noche anterior entró al baño de su habitación a arreglarse y Hugo fue detrás, acabando los dos en el baño. Aunque Tania asegura que no pasó nada en el baño, el programa ha tomado la decisión de castigarla cosa que no le ha gustado mucho.

“Debido a la gravedad, tus compañeras verán las imágenes por ti”

La gravedad de las imágenes: #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/VTSFAGMjft — 👼🏻 (@littagb) November 3, 2022

Lo que yo no entiendo de la huida de Javi es como se llega corriendo a la casa si para llevarles a la hoguera tienen que coger un coche.#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/fdYVd9Egvj — Tinoco3 (@Tinocobcn3) November 3, 2022

El final de esta nueva entrega de La isla de las tentaciones estuvo marcado por la huida de Javi corriendo por toda la playa en busca de Claudia, este llegó en cuestión de minutos lo que llama la atención pues para ir a la hoguera siempre usan el coche.

PERO PAOLA SI TU NOVIO LO ÚNICO QUE HA HECHO HA SIDO CREER QUE ESTÁ EN LA VOZ EN VEZ DE EN LA ISLA DE LAS TENTACIONES #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/jhVxpQqrcb — Martuki 🌹 (@martuki_c_00) November 3, 2022

Por último, Andreu protagonizó uno de los momentazos de la noche, al dedicarle una nueva canción a su tentadora Cristina. Lo que provocó el enfado y los celos de Paola: “Él es cantante, pero parece que le canta a todo el mundo. Antes me cantaba solo a mí y parece que con esta chica ahora se ha soltado y no para. Cántale sobre tu novia, no sobre ella”, explicaba Paola.