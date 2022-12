‘La isla de las tentaciones’: Mario toma esta decisión respecto a Laura en la hoguera final

El pasado jueves 22 de diciembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de las hogueras finales de La isla de las tentaciones. Los espectadores tenían muchísimas ganas de saber cuáles eran las decisiones de los participantes. Una de las parejas que más expectación generó fue la formada por Mario y Laura, una de las más peculiares de esta edición.

Tras una primera conversación, Laura y Mario procedieron a ver imágenes en su hoguera final. En todo momento, la joven quiso incidir en que lo que había hecho ella era bastante menos grave. En los vídeos, los participantes del reality no solamente disfrutaban de momentos con sus solteros favoritos, sino que criticaban al otro.

Mario, en todo momento, quiso mostrarse muy sincero: “Si yo me he dejado llevar con Valeria es porque me ha hecho plantearme cosas de nuestra relación”. Laura, por su parte, aseguró que jamás había dudado de lo que sentía por él. Algo que a Mario le ha costado creer: “¿No has dudado de que me quieres y te estás liando con un tío?”.

Mario tiene dudas: «Llevamos una mochila ya muy cargada» 🚨 #LaIslaDeLasTentaciones14

Nada más terminar de visualizar las imágenes, Mario dejó claro que quería a Laura y que jamás dejará de hacerlo. A pesar de todo, tiene claro que en la relación llevan “una mochila muy cargada de mentiras y de infidelidades”. Laura, a pesar de las palabras de Mario, quiso tratar de salvar su relación.

“Eres lo más bonito que me ha pasado en siete años. Llegaste en un momento de mi vida en el que yo pensaba que el amor no estaba hecho para mí”, comenzó diciendo la participante de La isla de las tentaciones. “Te he hecho mucho daño y me lo he hecho a mí, pero si cambiar algo de las cosas que he hecho significara estar contigo ahora, lo haría”, añadió.

Tras estas palabras, Laura confirmó a Sandra Barneda que quería marcharse del reality con Mario: “No me imagino viviendo sin ti. Sé que me hace daño estar contigo, pero no sé lo que es sano y lo que no”. El joven, por su parte, quiso mantenerse firme: “No creo que sea una decisión muy inteligente seguir. Si salimos de aquí juntos, vamos a seguir echándole mierda a esa mochila. Nos queremos mucho, pero no nos queremos bien. Por eso, me quiero ir solo”.