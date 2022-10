‘La isla de las tentaciones’: Laura confiesa que fue infiel a su novio antes del concurso

Durante el tercer programa de El Debate de La isla de las tentaciones Laura, desveló la relación que hay entre Álvaro y ella. El programa también avanzó imágenes de la identidad del nuevo tentador que llega con ganas de revolucionar la isla.

Con la llegada de Álvaro Boix a villa paraíso, el futuro de Laura y Mario cada vez es más complicado. Laura quien durante la hoguera de confrontación experimentó un gran enfado por las actitudes que estaba teniendo su novio junto a Valeria, ha anunciado que le fue infiel a Mario un mes y medio antes de entrar al programa.

Mario explicó durante El Debate que estuvieron hablando por Instagram un tiempo y finalmente quedaron en Alicante, “Acabamos en su casa, nuestros amigos se fueron a dormir y nosotros detrás de ellos”. Sandra Barneda no dudó en preguntar si solo había dormido o había pasado algo más.

Álvaro y Laura se conocieron de fiesta en Alicante 😱 🚨 #TentacionesDBT3

Laura tuvo que reconocer que había estado con Mario “Evidentemente estuve contigo, no estoy diciendo que no pasara nada”. A lo que Sandra comentó que antes de llegar al programa tanto Mario como Laura le habían comentado que estaban en su mejor momento de la relación.

Tras las palabras de Sandra y la tensión que se había generado, Laura no dudó en contar la verdad “Era nuestro mejor momento, pero los problemas y las discusiones no han dejado de estar. Mario sabe que estuve con Álvaro, sabe que él estuvo en nuestra casa. No quiso preguntarme nada, no sé si se lo imaginaba, entonces, yo tampoco comenté nada”.

Pero todavía hay más, pues Laura explicó que esa misma noche había tenido una pelea con Mario y por eso acudió a Álvaro, a lo que Álvaro comentó que los dos estuvieron en su casa y se acostaron. También quiso aclarar que Laura en ningún momento le dijo que tenía pareja.

Al final del programa, presentaban al nuevo tentador que ha venido para quedarse. Se trata de Cristian, ganador de Supervivientes. “Tengo conexión con alguna de las chicas antes del programa, no soy muy enamoradizo, pero cuando lo hago, lo doy todo”, aclaraba delante de toda la audiencia.