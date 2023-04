‘La isla de las tentaciones’: ¿Cuáles han sido las decisiones de las parejas tras las hogueras finales?

Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Después de todo lo que vivieron en República Dominicana, los concursantes tenían que decidir como querían abandonar la isla, en unas hogueras finales muy intensas, donde se conoció la decisión de Alejandro, Laura, Naomi, Adrián, Lydia, Manuel, Álex y Marina.

Alejandro y Laura fueron los primeros en verse las caras. La concursante quiso explicar a su todavía pareja que le había ocurrido con Saúl, su tentador favorito, mientras el se mostraba muy decepcionado con algunas palabras que tuvo que escuchar.

A pesar de los reproches, las lágrimas de ambos dejaron claro que quieren la felicidad del otro. De esta forma, Alejandro abandonó la isla solo, mientras que Laura quiso abandonar República Dominicana con Saúl.

Los siguientes fueron Marina y Álex. Ambos no esperaron ni un segundo para empezar a echarse cosas en cara, sin embargo todo cambió cuando Marina ve unas imágenes que no había visto de Álex llorando: «Al final le quiero y ver que lo ha pasado mal viendo cosas mías me duele», expresó la concursante.

Por su parte, él no dudó en abrir su corazón: «Desde el primer momento me he sentido decepcionado y por eso me he dejado llevar. No tuve la confianza para ser fuerte mentalmente y lo siento si te lo he hecho pasar mal». De esta forma, aunque Marina abandonó la isla sola y Alex con Yaiza, dejaron claro que se van a tener fuera para lo que necesiten.

😕 ¡Esta curva si que no la vimos venir! 😕 Naomi y Adrián rompen su relación a pesar de reconocer que siguen enamorados 💔 🍎 #Tentaciones13 | #LaIslaDeLasTentaciones13 https://t.co/CLOudqj72o — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 18, 2023

Lydia y Manuel fueron los siguientes. Los dos concursantes empezaron la hoguera de una manera muy fría, pues las imágenes que habían visto con sus solteros no les han gustado nada. Manuel reconoció que se ha portado peor que su novia en la isla y aunque ella se mostraba muy molesta, terminó completamente rota, asegurando que quiere una vida con él fuera.

Los últimos fueron Adrián y Naomi. Ambos llegaban muy nerviosos a sus hogueras, después de ambos haberse dejado llevar con sus solteros favoritos Keyla y Napoli. «No te puedo ni mirar del asco que me das», decía ella al llegar, mientras él se daba de bruces con su mayor miedo: «Tengo miedo de encontrarme a una Naomi llena de odio»

A pesar de que Adrián pedía olvidar todo, Naomi no le quiso dar otra oportunidad. «Para mí sí que eres el amor de mi vida tú. Yo estaba viendo que te estabas enamorado de otra persona. Yo tenía un tonteo pero no iba a pasar nada. Siempre estás igual. No puedo perdonar más idas de cabeza», decía ella, aunque admitía que seguía enamorada.

De esta forma, Adrián decidía irse solo, y a pesar de que Naomi en realidad quería irse a casa como si nada hubiera pasado, prefirió pensar en ella e irse sola también, momento en el que el camino de ambos se separó y terminó su andadura en La isla de las tentaciones.