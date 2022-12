‘La isla de las tentaciones’: así fue la emotiva despedida de Mario y Laura

En la primera parte del debate de La isla de las tentaciones pudimos ver como la relación de Mario y Laura había mejorado mucho tras su paso por el programa y en especial tras el debate de los tres meses, tanto fue el cambio que los espectadores pensaban que ahora estaban mucho mejor que antes.

Nada más entrar al plató se fundieron en un cariñoso abrazo y no pararon de sonreír ni un momento, los dos se sentaron en la misma para comentar su paso por el programa: “Ya veréis como volvéis y todo”, bromeaba Suso. Una opinión generalizada entre los colaboradores que estaban presentes: “Hacéis mejor expareja que pareja”, comentaba Sandra Barneda.

Me parece precioso que Mario y Laura hayan sabido reconocer sus errores y que como pareja no saben quererse de una forma sana, pero como ex se quieran bien, se deseen lo mejor y estén ahí el uno para el otro 🥹

Mi corazoncito shipper 💔#TentacionesDBTFinal pic.twitter.com/aofgehEdXp — piarsan 🤍 (@piarsan_) December 30, 2022



Mario apareció con un nuevo cambio de look, muy mejorado, mientras Laura estaba igual de radiante y sonriente que siempre: “No me ha sorprendido porque creo que ninguno de los dos estábamos tan enamorados porque nos hemos hecho mucho daño el uno al otro”, contestaba Mario a la pregunta que le he hacía Sandra Barneda sobre si le había sorprendido que Laura haya encontrado pareja tan rápido.

Aunque los tentadores que estaban en plató no pararon de intentar echar por tierra su relación, Mario no dudó en defenderla sin dudarlo un momento ante las críticas de sus compañeros. Llegó el momento de exponerse al espejo, donde los dos se miraban muy sonrientes y emocionados. Laura se emocionó muchísimo y se fundieron de nuevo en un impresionante abrazo.

Flipando con el buen rollo que tienen ahora Mario y Laura. No han vuelto como pareja pero yo creo que sí han tenido o siguen teniendo relaciones íntimas. #TentacionesDBTFinal pic.twitter.com/Mdzw1G8OAf — ᴍᴇɢ ᴛᴠ 📺 (@diosameg) December 29, 2022



“Me da pena porque se que nos hemos querido tan mal, yo se que al margen del daño que nos hemos hecho eres una excelente persona, tanto pareja como padre y que ojalá puedas encontrar a alguien con quién seas feliz porque te lo mereces, y te juro de verdad que te lo mereces”, decía entre lágrimas. Mario también tenía algo que decirle: “Yo se que ahora ella está en un momento muy bonito de la vida, que haya podido encontrar a alguien que la llene y me has hecho muy feliz a mi también”, expresaba muy emocionado terminando su aventura en La isla de las tentaciones.