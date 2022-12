‘La isla de las tentaciones’: Laura confiesa que tiene un nuevo amor

El final de La isla de las tentaciones está llegando a su fin, este pasado martes descubrimos como era la vida de los concursantes tres meses después de su salida de República Dominicana. La noche contó con las parejas formadas por Ana y Cristian y Laura y Mario, estos últimos confesaron que desde que salieron todavía no se habían visto cara a cara, pero sí que habían hablado para intentar arreglar las cosas.

Laura durante su estancia en la isla tuvo un acercamiento con Adrián el que se convirtió en su tentador favorito desde el primer programa, por otro lado, Mario sentía mucha atracción física por Valeria, aunque la cosa no fue más allá. En la hoguera final la concursante decidía que quería abandonar el programa junto a su pareja, pero este no respondió de la misma manera. Ante la negativa de Mario, Laura volvió a la villa y se acostó con su tentador, algo que no le sentó nada bien al madrileño.

Los concursantes hablaron con Sandra Barneda para explicar como estaba su relación y que había pasado durante este tiempo, Laura comentó que habían estado hablando por teléfono de forma ocasional pero ahora tenía a una persona que ocupada su corazón: “He encontrado a una persona con la que me siento súper bien. Yo salí de allí super negada y la realidad es que no, me he dado cuenta de que no pasa nada. No se es la misma persona con uno que con otro. Estoy muy feliz”, comentó con una gran sonrisa.

Sin embargo, llegado el momento de ver a su pareja las emociones afloraron y no tardaron en emocionarse al recordar todo lo vivido. Los dos quedaron como amigos tras su paso por La isla de las tentaciones, aunque quién sabe si volverán a estar juntos o no, el amor que sienten el uno por el otro es inevitable y todavía es pronto para cerrar las heridas.