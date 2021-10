El pasado jueves hubo un giro en las nominaciones de ‘Secret Story’. Lucía Pariente, Adara Molinero y Luca Onestini fueron los concursantes más votados por sus compañeros, por lo tanto, se convirtieron en los nominados oficiales. Sin embargo, Luca y Julen tuvieron un poder que el resto de sus compañeros no supieron en ese momento, nominando a Isabel Rábago.

Ambos concursantes pudieron hacer un intercambio de concursantes en las nominaciones, de esta forma, Luca fue salvado mientras que Isabel Rábago se convirtió en la nueva nominada. Una decisión que los concursantes de ‘Secret Story’ no conocieron hasta la gala de este domingo.

Una gala en la que Jordi González, fue el encargado de anunciar a los concursantes lo que había sucedido el pasado jueves, cuando Julen y Luca tuvieron el poder de modificar las nominaciones. De esta forma, Isabel Rábago se enteró en directo de su inesperada nominación.

Así ha sido la reacción de Isabel al enterarse de que estaba nominada #SecretNoche6 pic.twitter.com/99N6iJPrtk — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 17, 2021

Jordi González dio paso a un vídeo, en el que el resto de concursantes de ‘Secret Story’, pudieron ver con sus propios ojos como Luca y Julen modificaron las nominaciones. Mientras que el concursante italiano se salvó, Isabel Rábago subió de puesto, por lo tanto, se batirá en duelo contra Adara y Lucía Pariente, las otras dos concursantes nominadas.

Una nominación muy complicada, debido a que se trata de tres de los pesos pesados de la edición. Por su parte, Isabel Rábago reaccionó bien a la nominación. Julen, en cambio, rompió a llorar. “Llevo tres días fatal, quiero pedir perdón a Isa. Tenía que haberme metido a mí mismo y no perjudicar el concurso de nadie”, expresó el concursante entre lágrimas.

Mientras que Isabel Rábago le paraba los pies: “No te lo voy a permitir, esto es un juego, sabíamos que había pasado algo, acatamos las normas. Yo ya dije que sabía que estaba nominada. Si has estado así estos días por mí, te mato. Estoy orgullosa que llevo aquí seis semanas y si me voy, no es por una nominación de la casa, sino por una directa”.