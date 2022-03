Isa Pantoja y Marta Riesco fueron muy buenas amigas, pero parece que eso ya ha cambiado, aunque no se sabe cuál ha sido el detonante que ha hecho cambiar esta relación. Esto se ha dejado claro con la reacción de la hija de la cantante al ver un vídeo donde se mostraba el inicio de la carrera musical de la periodista. Ha sido en ‘Ya son las ocho’ donde se han comparado las andadas musicales de ambas.

«Gracias a este vídeo he podido recuperar mi sonrisa por un ratito. Hacer bolos y tener esta carrera musical no es compatible con levantarse a las cinco de la mañana», soltaba la hermana de Kiko Rivera, haciendo así referencia a unas palabras que Riesco dijo en el pasado respondiendo a las acusaciones de buscadora de fama. Ella contestó contundentemente a todos los que la juzgaron que “levantándose a las 5 de la mañana” no quería ser “un personaje público”.

Marta Riesco se ha mostrado muy ilusionada al hablar de las novedades de su carrera como cantante https://t.co/MMEOtH4ZIJ — Telecinco (@telecincoes) March 22, 2022

De repente se quedó el plató de Telecinco en silencio y se escucharon algunos murmullos que decían “menudo zasca” de Isa a Marta. «Es una carrera súper sacrificada, si se lo va a currar y va a dar clases, eso tiene un trabajo y tienes que acostarte tarde y cuidarte la garganta», aclaraba la novia de Asraf Beno para intentar quitar hierro al asunto y que no quedase como un dardo envenenado.

Los colaboradores fueron más allá y le preguntaron si estaría dispuesta a sacar un tema con la novia de Antonio David Flores. Isa Pantoja solo se limitó a decir: «Rosalía le sube más las visualizaciones que yo…”, además de puntualizar que ella no es cantante de profesión. «Soy músico, toco el piano», sentenció la hija de Isabel Pantoja, dejando claro así con estas declaraciones que no quiere mantener ningún tipo de relación con la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’