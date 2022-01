Isa Pantoja ha roto su silencio. El estado de salud Isabel Pantoja ha sido uno de los temas más comentados durante las últimas semanas. La tonadillera no pasa por su mejor momento, y es que después del enfrentamiento con su hijo Kiko Rivera y la muerte de su madre, ahora se enfrenta a la docuserie de Julián Muñoz, que se emitirá en Telecinco.

Tal y como apuntó Marisa Martín Blázquez en ‘El programa de Ana Rosa’, esto habría provocado un «ataque de pánico» y «ansiedad» a Isabel Pantoja. Según palabras de la colaboradora del programa, que calificó de «grave» el estado de salud de la artista.

Por otro lado, Asraf Beno, realizó unas declaraciones sobre este tema el pasado fin de semana en el programa ‘Viva la vida’, donde le quitó hierro al asunto: «No está en buena situación, pero tampoco es tanto como lo pintan», señaló la pareja de Isa Pantoja.

Así se encuentra realmente Isabel Pantoja, según Asraf Beno, novio de Isa Pi ❤️ #VivaLaVida469 https://t.co/7lhX6rT2QM — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 9, 2022

«Está en una situación delicada, no está bien del todo pero está todo controlado. No está sola, Agustín está con ella todo el día y cuida de ella», añadió. «Está mal, en una depresión, pero no en ese sentido», insisto Asraf.

Por otra parte, Isa Pantoja pudo hablar con ella por teléfono, algo que la dejó «más tranquila». Además, la joven tiene intención de ir a visitarla a Cantora, aunque de momento prefiere esperar. Aun así, Isa ha preferido simplemente aclarar a los reporteros de ‘Europa Press’ que la esperaban que «está todo bien» con respecto a la salud de su madre.

Por si fuera poco, a través de su cuenta de Instagram se ha sincerado. De esta manera, ha explicado que: «Si supierais cuántas veces he intentado escribir todo por aquí y lo he borrado después de escuchar tantas estupideces. Es que no puedo. Solo diría: madre no hay más que una».