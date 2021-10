Teresa Rivera se ha convertido en protagonista de la prensa del corazón en los últimos días. Y siendo honestos, no es para menos. El fin de semana participó en ‘Sábado Deluxe’, donde hizo unas declaraciones con las que no dejó indiferente a nadie. Anabel Pantoja le dedicó unas palabras de lo más contundentes, e Isa Pantoja no ha querido quedarse atrás.

Todo comenzó cuando, en esta mencionada entrevista, la hermana de Paquirri quiso compartir una serie de detalles hasta ahora desconocidos de la relación que mantenían el torero y la tonadillera. Lejos de que todo quede ahí, se pronunció sobre la presunta deslealtad de Isabel Pantoja justo antes de casarse con el diestro. Una información que ha hecho estallar al círculo más cercano de la intérprete de ‘Marinero de luces’.

Entre ellas, como decimos, Anabel Pantoja. En su perfil de Instagram escribía lo siguiente: “37 años después inventándote lo que vende, lo que te compran. Eres lo peor que podría imaginarme como persona”. Así pues, aprovechó para entrever que la tonadillera podría demandar a Teresa Rivera. Ahora bien, ¿qué es lo que piensa Isa Pantoja de estas declaraciones?

Me habéis comentado mucho sobre el polideluxe y si se llegarán a tomar las acciones pertinentes x decir semejantes barbaridades.

Eso lo desconozco pero en cuanto a mi respecta, me parece un despropósito y ahí me quedo. — Isa P (@IsaPantojam) October 18, 2021

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza, ha querido pronunciarse a través de su perfil oficial de Twitter. En un mensaje, podíamos leer lo siguiente: “Me habéis comentado mucho sobre el ‘Polideluxe’ y si se llegarán a tomar las acciones pertinentes por decir semejantes barbaridades”.

Además, la joven añadió: “Eso lo desconozco, pero en cuanto a mí respecta me parece un despropósito y ahí me quedo”. Así pues, a través de este contundente mensaje en Twitter, Isa Pantoja mostraba su apoyo a su madre públicamente. Mostrándose realmente respetuosa, la prima de Anabel Pantoja fue más allá:

“Yo siempre digo que uno tiene el derecho de hablar. Pero tiene que ser consecuente. Si eso está claro, adelante. Nada más que añadir”, espetó. Lo cierto es que el único que no se ha pronunciado al respecto es Kiko Rivera. Es evidente que está en una situación complicada, ya que al fin y al cabo Teresa Rivera es su tía. ¿Se pronunciará o se mantendrá al margen?