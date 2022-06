Isa Pantoja, muy crítica con la reacción de la madre de Yulen con Anabel Pantoja

La visita de Arelys, la madre de Yulen, a Honduras, fue uno de los temas más comentados de lo que ocurrió este domingo en Supervivientes: Conexión Honduras. Tras anunciarse que el deportista recibiría la visita de su madre, fueron muchas las especulaciones sobre cómo reaccionaría al conocer a Anabel Pantoja. Y aunque se mostró muy cariñosa con la joven, a Isa Pantoja no le ha convencido su actitud.

Este lunes, durante El programa de Ana Rosa, Isa Pantoja se ha sumado a todas las críticas que ha recibido la madre de Yulen, debido al cambio de actitud que ha tenido en Honduras, después de mostrar rechazo por la relación de su hijo con Anabel en un primer momento.

La madre de Anabel Pantoja fue la primera en mostrar su decepción, lanzando un duro mensaje a través de sus redes sociales, donde opinaba con total sinceridad del encuentro de su hija con la madre de su actual pareja, Yulen. «¡Qué falsedad! ¡Qué ingenua mi hija! Muy injusto», escribió.

Joaquín Prat: “Eso es un beso dado, no es un beso compartido, es un beso que te dan…»#AR22J

https://t.co/PH0W1PPw9n — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) June 22, 2022

Ahora, ha sido Isa Pantoja la que ha opinado, dejando claro que Arelys se está aprovechando de la participación de su hijo en el reality. Además, ha sido muy crítica con la actitud que tuvo con su prima en Honduras, sabiendo todo lo que la criticó en España.

Por ello, Isa Pantoja no dudó en sacar las garras por su primera, durante su participación en El programa de Ana Rosa este lunes. «Ella ha dicho que no es que no le guste Anabel sino lo que rodea a Anabel. ¿Qué rodea Anabel, la televisión? Ella se ha hecho un polígrafo, Yulen está en un reality», expresó la hija de Isabel Pantoja visiblemente molesta.

Mientras tanto, Yulen y Anabel Pantoja continúan disfrutando de su noviazgo en Honduras, ajenos a todo el revuelo que se ha generado en España desde que comenzó su relación.