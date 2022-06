El pasado domingo 26 de junio, los espectadores de Supervivientes 2022 fueron testigos de la visita a la isla de la madre de Yulen. El concursante lleva meses alejado de sus familiares, por lo que cuando vio a su madre después de tanto tiempo, no pudo evitar romper en llanto. Eso sí, antes de encontrarse con él, la mujer ya había tenido un contacto previo con su actual nuera, Anabel Pantoja.

El programa había ideado este ansiado encuentro entre Anabel y la madre de Yulen, por lo que la expectación fue máxima. «Yo creía que no me querías ver», le confesó la sobrina de Isabel Pantoja. Pero, al parecer estaba equivocada, porque ambas no pararon de dedicarse muestras de cariño y afecto en directo.

«Muchas gracias por cuidar de él», le dijo Arelys en referencia a su hijo. «Las puertas de mi casa están abiertas para ti», agregó. Posteriormente, con los tres reunidos, Yulen le presentó a su madre a su «novia» oficial y le dijo que estaba muy feliz de que haya aceptado la relación.

Sin embargo, la felicidad que se vivía en Honduras, poco tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en España. Mercedes Bernal, la madre de Anabel Pantoja, al ver la escena entre su hija y Arelys no pudo evitar pronunciarse al respecto. «Qué falsedad, madre mía, qué ingenua mi hija», escribió a través de sus redes sociales.

Una opinión con la que estuvieron de acuerdo muchos colaboradores en el plató de Supervivientes. Y es que, Rosa Benito tampoco dudó en señalar que había pensado lo mismo que la madre de Anabel. «Una mujer que le ha dado a Anabel por todos los sitios y ha ido a hablar mal de ella…», dejó caer.