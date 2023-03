Isa Pantoja desvela en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ cómo es la convivencia con Asraf

Isa Pantoja regresó un domingo más al plató de Supervivientes: Conexión Honduras. La hija de Isabel Pantoja acude al programa en calidad de defensora de su pareja, Asraf Beno, concursante de esta edición, quien ya ha tenido sus primeras tensiones en Honduras, una de ellas con Sergio Garrido.

«Todos tienen su opinión, aunque no hayan convivido con ellos, saben por dónde van los tiros», señaló Isa Pantoja sobre que su pareja opine de lo que ocurre en la isla, además, se mostró muy preocupada sobre el enfrentamiento que su pareja había tenido con el paparazi.

«Tengo preocupación porque desde primera hora he visto mucho ‘hate’ con Asraf, no me gusta que por algo que pase ya le vaya a perjudicar todo lo bueno que ha hecho», expresó Isa Pantoja sobre la convivencia del concursante con sus compañeros en la isla.

Isa Pantoja confiesa cómo es la convivencia con Asraf en casa: «Hace mucho todo y por mí genial» #ConexiónHonduras2 https://t.co/TSWLfMMJwM — Supervivientes (@Supervivientes) March 12, 2023

Ion Aramendi recalcó que Asraf está teniendo varias trifulcas con sus compañeros y que esto se debe en gran parte a que intenta hacer muchas cosas y algunos de sus compañeros creen que no les deja participar a ellos en las tareas.

El presentador aprovechó para preguntar a Isa si también es así en casa. «Hace mucho todo, por mi genial, ¿sabes?», señaló ella. Y añadió: «No sé vosotros, pero yo no veo nada malo en estar haciendo siempre cosas, cuando dice que no les deja».

Y añadía: “Lo que vi en la palapa es que sacaba muchas cosas de fuera, cuando Asraf le dice eso no es en el contexto de que quiere atacar a sus hijos, se lo está diciendo a tranquilo y es como: para porque esto lo va a ver mucha gente, tu familia”.

Por otro lado, Isa Pantoja aseguró estar tranquila de la actitud que ha tenido su novio: “Tenía miedo de este vídeo porque pensaba que era otra cosa. A mí me ha parecida correcta su actitud, a viene una persona a gritarme y eso de acción reacción no me vale, en ningún momento se ha puesto en su nivel”.