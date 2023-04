Isa Pantoja desvela el mensaje que le envió Adara en un momento complicado de su vida

Dejando a parte los grandes enfrentamientos que están viviendo últimamente los concursantes de Supervivientes 2023, también se están surgiendo nuevas amistades. La que más ha llamado la atención a los usuarios es la formada por Adara Molinero y Asraf Beno quiénes se han apoyado mucho últimamente y a quién recurren tanto uno como otro cuando les surge algún problema. Isa Pantoja al ver las imágenes ha querido mandar un mensaje.

«He hablado con ella un par de veces por Instagram, no la conozco en persona, cuando fue no le dije que iba a Asraf le dije que se lo iba a pasar muy bien y dalo todo. Realmente lo que le dije a Asraf de Adara es que era una gran persona. Me envió un mensaje muy bonito en un momento muy complicado de mi vida y se lo agradecí mucho”, comentó la hija de Isabel Pantoja.

El mensaje que envió Adara a Isa Pantoja: “Fue en un momento muy complicado de mi vida y se lo agradezco” 💚

«Pero fíjate que cuando Adara le nominó me pensaba que se iban a llevar fatal pero no fue así. Pero debe ser que en la convivencia volvieron a coincidir y a mi me parece muy bien sobre todo el que tenga a alguien en quien poder confiar”, explicó ante el resto de colaboradores. Ion Aramendi le preguntaba a Isa Pantoja si creía que había sido Asraf lo mejor que le había pasado en el concurso, ella respondía con total sinceridad diciendo que sí y que ojalá se sigan llevando bien hasta que acabe el programa.

Elena, madre de Adara que se encontraba en el plató quiso comentar algo: “Si quieres una amiga que sea leal, esa es Adara, como amiga es la mejor y sabes que nunca te va a decepcionar”, decía muy contenta. Kiko Matamoros quiso añadir para pasar a otro tema: “Lo que une una nominación, que no lo separe el hombre”, bromeaba.