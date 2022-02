La separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez tan solo cuatro meses después de darse el sí quiero, ha sido uno de los temas más comentados de los últimos días. La noticia pilló por sorpresa incluso a la familia Pantoja, tal y como Isa Pantoja ha explicado en ‘El programa de Ana Rosa’.

Desde que Kiko Matamoros sacó a la luz la noticia de la separación de la pareja, la familia Pantoja se encuentra completamente en shock, como la propia Isa Pantoja ha revelado, justo después de que su hermano Kiko Rivera, expresara que esperaba que todo se tratase de una broma.

Este martes, ‘El programa de Ana Rosa’, no pudo contar con la presencia de Isa Pantoja, debido a que la colaboradora tenía un examen de la universidad. Sin embargo, conectó con el programa a través de una videollamada y se sinceró sobre la separación de su prima.

Isa Pantoja habla sobre la ruptura de su prima Anabel: «Empecé a sospechar» #AR1F https://t.co/uv2r6o6Xcs — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) February 1, 2022

Tras ser preguntada directamente por si sabía algo sobre la separación de Anabel y Omar antes de que la noticia saliera a la luz, Isa Pantoja explicó que la noticia le había sorprendido mucho, dejando claro que su prima en ningún momento le había dicho nada.

Sin embargo, la colaboradora señaló que hubo algunos detalles de la pareja que le hicieron sospechar que algo no iba bien entre ellos. “No era muy lógico que después de haberte casado no te hayas ido de luna de miel y no hayas pasado las navidades con tu pareja», explicó durante su conexión con el programa.

Antes de terminar la conexión, Isa Pantoja señaló que en su opinión «han hecho bien en decir que se van a separar porque luego, si a partir de ahora viene alguien, van a decir que ha estado entre los dos», y dejó claro que no hay terceras personas involucradas en la separación: “no hay nadie, ni por parte de Omar ni por Anabel».