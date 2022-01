El pasado 3 de enero, Rocío Flores volvía a ocupar su silla de colaboradora tras atravesar una Navidad de lo más complicadas y, con el corazón en un puño, mostró sus deseos de que por fin se produzca un encuentro con su madre Rocío Carrasco:

«Soy una persona que intenta avanzar en la vida. A mí, mi madre me duele. El día que ella quiera, aquí estamos. Yo no me voy a ir nunca porque es mi madre aunque no estoy de acuerdo en muchas cosas», revelaba la joven entre lágrimas. Isa Pantoja, experta en escándalos familiares, le ha lanzado un sabio consejo al ver lo mal que ha visto a su compañera.

La joven entiende a la perfección por lo que está pasando ya que ella, en multitud de ocasiones, ha estado en su lugar. Isa ha vivido grandes altibajos con Kiko Rivera e Isabel Pantoja y no ha podido evitar dar una puntualización sobre la situación de Rocío Flores y Rocío Carrasco.

«Me parece que Rocío Flores está tendiendo más puentes con Rocío Carrasco que Gloria Camila con su hermana. Por otra parte decir que llega un momento en el que hay que escuchar a todas las partes, y en este caso, ella se ha abierto y ha contado lo que ha considerado. Ella se ha mantenido callada no porque haya querido sino porque ha pensado que si da su opinión la van a poner verde. Al fin y al cabo es necesario, ella también necesita desahogarse. Hay gente muy dañina y al final explotas».

«¿Qué más puede hacer para que su madre hable con ella? Debería dar un paso más allá y decir oye en su momento me equivoqué y te pido perdón. Eso es un paso, porque intentar que ella deje a su padre de lado o que no tenga relación con su padre es complicado», ha concluido.