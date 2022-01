El año para Isa Pantoja no ha empezado todo lo bien que ella hubiese querido. Este martes, la hermana de Kiko Rivera, ha reaparecido tras las fiestas navideñas en El programa de Ana Rosa. Durante su intervención, no ha dudado en dar un último parte sobre cómo se encuentra en estos momentos su madre, Isabel Pantoja. El 2021 fue un año que marcó para siempre a la tonadillera, tanto por el distanciamiento con el DJ como por la muerte de su madre, doña Ana.

La hija de la artista, ha confirmado que no ha ido a Cantora durante estas fiestas, pero ha querido matizar que: «Con mi madre no tengo ningún problema, no he podido estar con ella, aunque la he podido felicitar». Después, Isa Pantoja ha sorprendido a los colaboradores del formato revelando cuál es el estado actual de Isabel Pantoja. «Mi madre no está en situación de celebrar nada, no tiene ganas, es un mal momento para ella, básicamente no le apetece ahora mismo ver a nadie o estar con nadie», ha especificado.

Isa, ha justificado esta decisión de Isabel Pantoja porque la entiende: «Para todos ha sido un año complicado, pero para ella es más grave por la pérdida de su madre y encima está en Cantora, recordando todo lo que ha pasado continuamente», ha añadido a la vez que ha indicado que “mi madre no está en condiciones”. De esta manera, la tertuliana confirma que la cantante se encuentra en un complicado momento psicológico. “Esta vez necesita tiempo y la entiendo”, ha terminadodiciendo Isa Pantoja.

Isa Pantoja, también ha aclarado que no mantiene relación con su hermano. “Su pronto es lo que le ha hecho estar solo con la familia de Irene porque con mi madre y conmigo, pues no”, ha dicho muy sincera. Sobre si ha hablado con él, la tertuliana ha respondido que no. “No le felicité el año, él a mí tampoco (…), pero como he dicho antes, sí que espero reconciliarme con él en algún momento porque no creo que haya pasado tampoco algo del otro mundo conmigo. Otra cosa es lo que haya pasado con mi madre”, ha explicado la cantante, que ha aprovechado su reaparición para decir que quiere a su hermano. “Yo le quiero, pero, al fin y al cabo, él ha hablado mal de mi madre y no ha aprovechado ese acercamiento cuando murió la yaya, sino que fue al Deluxe y la puso verde”, ha recordado Isa.

La hija de la intérprete de Marinero de luces ha contado que Kiko no ha “contribuido a un acercamiento con ella”, par así poder solucionar todos sus problemas. “Dijo que me iba a llamar al igual que a mi prima Anabel y, sin embargo, no ha hecho nada. Es más no ha contestado el mensaje que mandó mi hijo a su hija Ana”, ha contado la colaboradora algo molesta.