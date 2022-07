Isa Pantoja ha sido testigo del ‘puente de las emociones’ al que se ha tenido que enfrentar su prima Anabel en Supervivientes. La hija de la tonadillera ha asumido que entiende que esta esté decepcionada con Kiko.

Anabel Pantoja se sometió en la última gala de Supervivientes: Tierra de nadie al famoso ‘puente de las emociones’. En este, Anabel le dio voz a una serie de sentimientos en los que profundizó para exteriorizar la forma en la que se ha estado acordando de sus seres queridos durante el reality.

La sobrina de Isabel Pantoja se abrió en canal para hablar de las personas más importantes que han formado parte de su vida. Con sentimiento de decepción, Anabel Pantoja habló sobre su primo Kiko Rivera.

“Para mí ha sido un hermano y hace muchísimo que no le veo. Yo me he sentido como que le he decepcionado porque lo ha manifestado. Pero yo también me he sentido decepcionada por su parte. Siempre he intentado cuidarle, que no le rozara ni el aire. Me gustaría que lo valorara”, admitía sincera Anabel.

Isa Pantoja, que ha entrado en directo para opinar sobre este ‘puente de las emociones’, ha comentado que tiene que darle la razón a su prima, valorando en modo positivo las reflexiones de Anabel sobre Kiko Rivera.

“Le tengo que dar la razón, entiendo que se haya sentido decepcionada con Kiko. Lo que no entiendo es por qué Kiko se ha tenido que sentir decepcionado con Anabel”, ha comentado la hermana de Kiko Rivera.

Ante estas palabras por parte de Isa Pantoja, el tertuliano Rafa Mora ha decidido levantar la voz y defender a su amigo: “Hombre, porque Kiko le dio la vida televisiva”, ha sentenciado exaltado a favor del DJ. Gema, colaboradora del programa, ha interrumpido de inmediato a Rafa Mora diciéndole: “A Kiko la vida se la dio su madre y la pone a parir cada dos por tres”.

Tras este manojo de aportaciones por parte de los colaboradores de Sálvame, Isa Pantoja ha seguido de nuevo con su postura en defensa de Anabel: “Yo estoy aquí para defender a Anabel. Ella siempre se ha posicionado a favor de mi hermano, incluso cuando mi hermano y yo hemos tenido conflictos”.

Además, ha declarado firme: “Él no está acostumbrado a que no le dé la razón. Cuando tuvo el enfrentamiento con mi madre, Anabel no se posicionó. Es la primera vez que Anabel no le defiende. Creo que por eso mi hermano se revolvió contra ella”, argumenta Isa Pantoja con respecto a la decepción mutua de sus allegados.